Уехавший из Казахстана после январских событий Бауржан Байбек объявился в Германии

Алматы. 11 апреля. КазТАГ – Уехавший из Казахстана после январских событий бывший аким Алматы Бауржан Байбек объявился в Германии, сообщает Elmedia.



«Бывший аким Алматы Бауржан Байбек в конце февраля был замечен в немецком городе Любек, где в одной из музыкальных школ профинансировал установку бюста Эвелинде Трекнер – известной пианистке», - говорится в сообщении.



Напомним, 9 июня 2022 года КазТАГ сообщал, что Байбек был замечен в Турции. По данным источника КазТАГ, покидая Казахстан, Байбек с семьей брал билет на рейсовый самолет до Дубая с обратной датой. Однако срок его возврата через 14 дней был просрочен. 24 сентября появилось сообщении о возбуждении уголовного дела против Байбека.