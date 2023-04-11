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Уехавший из Казахстана после январских событий Бауржан Байбек объявился в Германии

Просмотров:1390 Опубликовано: Сегодня, 16:46
Уехавший из Казахстана после январских событий Бауржан Байбек объявился в Германии
Фото из открытых источников
Алматы. 11 апреля. КазТАГ – Уехавший из Казахстана после январских событий бывший аким Алматы Бауржан Байбек объявился в Германии, сообщает Elmedia.

«Бывший аким Алматы Бауржан Байбек в конце февраля был замечен в немецком городе Любек, где в одной из музыкальных школ профинансировал установку бюста Эвелинде Трекнер – известной пианистке», - говорится в сообщении.

Напомним, 9 июня 2022 года КазТАГ сообщал, что Байбек был замечен в Турции. По данным источника КазТАГ, покидая Казахстан, Байбек с семьей брал билет на рейсовый самолет до Дубая с обратной датой. Однако срок его возврата через 14 дней был просрочен. 24 сентября появилось сообщении о возбуждении уголовного дела против Байбека.


Источник: kaztag.kz
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Комментарии ( 2 )

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дорожник (Посетители) Сегодня, 19:32
Цитата: Orion
Надо возвращать смертную казнь.

Им это до лампады.Его предшественник, Храпунов, бывший аким Алма-Аты, тоже поселился где-то рядом, кажись в Швейцарии, живут препиваючи на скажем нетрудовые доходы. Нутром понимаю что обокрали таких как я, но почему то рад что человеку удалось хапнуть у государства, у системы которая в свою очередь создаёт условия для такого особо крупного воровства. Этакие удачливые аферисты, которым удалось ухватить птицу счастья за хвост.

Жить нужно непременно хорошо
 
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  • ЛШП
  • Альфарий
  • ak12
 Orion (Посетители) Сегодня, 17:21
профинансировал установку бюста Эвелинде Трекнер

Надо возвращать смертную казнь.
 
 

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