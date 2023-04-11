Верховный суд вынес решение по делу Абдыгаппарова

Приговор казахстанскому бизнесмену Алмасу Абдыгаппарову оставлен без изменения. Верховный суд отклонил кассационный протест генерального прокурора. Предприниматель должен будет отбыть 7 лет заключения в учреждении средней безопасности (ранее — общий режим) и выплатить 418 млн тенге в качестве погашения ущерба пострадавшим. Абдыгаппаров также лишен права занимать руководящие должности в течение пяти лет после отбывания срока. Такой приговор вынес 7 июля 2022 года судья Медеуского районного суда №2 города Алматы Турсынхан Саликов.



Напомним, Алмаса Абдыгаппарова задержали 24 июля 2021 года. Он подозревался в хищении крупной суммы.



В августе 2022 года Агентство по финансовому мониторингу начало досудебное расследование по факту рейдерского захвата ряда компаний, в том числе ТОО «AV-Construction», основателем которой был Абдыгаппаров. Были выявлены подозреваемые, наложен арест на денежные средства на сумму почти $9 млн, золотые украшения, 154 объекта недвижимого имущества. По результатам расследования долю в 25% компании AV-Construction вернули матери Абдыгаппарова Сауле Джунусбековой. Компанию возглавила супруга бизнесмена Ольга Адгаппарова.



Кроме того, в марте 2023 года стало известно, что прокуратура опротестовала решение суда по делу Абдыгаппарова. В письме на имя Ольги Абдыгаппаровой сказано, что по результатам изучения доводов, ходатайств и материалов уголовного дела, Генпрокуратура 27 февраля 2023 года направила кассационный протест в Верховный суд на отмену состоявшихся судебных актов.



Алмас Абдыгаппаров - известный казахстанский бизнесмен, основатель Parmigiano Group, в которую входят более 20 ресторанов в Казахстане, а также служба доставки питания, отели и др. Кроме ресторанного дела Абдыгаппаров занимался строительством – основал строительную компанию AV-Construction и архитектурное бюро AV-Architects. Главный строительный проект бизнесмена – комплекс Esentai City.