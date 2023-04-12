Как и где будут заключать браки казахстанцы с 1 июля

В НАО "Госкорпорация "Правительство для граждан" разъяснили, как и где будут заключать браки казахстанцы, передает корреспондент Tengrinews.kz. Ранее стало известно, что функции РАГС полностью переданы в "Правительство для граждан".



В госкорпорации сообщили, что, несмотря на то что функции РАГС с июля 2023 года будут переданы в "Правительство для граждан", регистрация браков в ЦОНах осуществляться не будет.



"Прием, обработка заявлений на регистрацию брака, принятие решений и выдача результата (свидетельство о заключении брака в бумажном или электронном виде либо цифровой документ, сформированный в сервисе цифровых документов) или дача мотивированного ответа об отказе сохранятся и будут осуществляться в соответствии с действующим порядком в помещении отделов РАГС, так называемых бэк-офисах госкорпорации. Такой подход обусловлен спецификой регистрируемого вида гражданского состояния по аналогии с такими видами, как внесение изменений в записи актов гражданского состояния в связи с установлением отцовства, усыновлением (удочерением)", - пояснили в "Правительстве для граждан".



При этом порядок регистрации брака урегулирован статьями 13 и 220-237 Кодекса Республики Казахстан "О браке (супружестве) и семье" и пунктами 78-86 "Правил организации государственной регистрации актов гражданского состояния, внесения изменений, восстановления, аннулирования записей актов гражданского состояния" (приказ министра юстиции Республики Казахстан от 25 февраля 2015 года № 112).



"С принятием функции РАГС в госкорпорацию подача заявления для регистрации брака останется неизменной и осуществляется двумя способами: в любой регистрирующий орган, это районный, городской отдел ЗАГС или, иначе, бэк-офис (госкорпорация) либо путем подачи электронного заявления через ПЭП (портал электронного правительства). Лицам, желающим вступить в брак, необходимо явиться в регистрирующий орган с документом, удостоверяющим личность, либо электронным документом из сервиса цифровых документов, в назначенный день регистрации заключения брака (супружества)", - отметили в госкорпорации.



Лица, вступающие в брак, могут зарегистрироваться по желанию в торжественной обстановке в специально оборудованных помещениях регистрирующих органов либо в специально предназначенных государственных дворцах бракосочетания.



"Регистрация брака в торжественной обстановке не является обязательной процедурой и осуществляется по желанию сторон. Отметим, что точное время выдачи свидетельства и условия проведения этой процедуры в торжественной обстановке заранее оговариваются при подаче заявления", - добавили в госкорпорации.



Также в госкорпорации уточнили, что госпошлина за заключение брака будет заменена на платеж.



"Учитывая, что госкорпорация является самофинансируемой организацией, то есть все сборы за оказание государственных услуг идут на наши расходы, государственная пошлина по услугам РАГС заменена на платеж, который будет поступать на счет госкорпорации для содержания и обеспечения функций РАГС. На сегодняшний день отделы РАГС руководствуются ставками государственной пошлины в соответствии со статьями 612 и 618 Налогового кодекса Республики Казахстан. Проекты расчета цен на сегодняшний день направлены в уполномоченный орган для рассмотрения и утверждения", - говорится в ответе НАО "Госкорпорация "Правительство для граждан".