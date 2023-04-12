Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 12 Апреля
+16...+16
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 448.82 KZT
  • €1 = 489.75 KZT
  • 1 RUB = 5.46 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана

TikTok предложили запретить в Казахстане

Просмотров:167 Опубликовано: Сегодня, 14:15
TikTok предложили запретить в Казахстане
Фото ©РИА Новости
Депутат Мажилиса Аманжол Әлтай предложил запретить несовершеннолетним пользоваться приложением TikTok, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Депутатский запрос мажилисмен направил заместителю премьер-министра Алтаю Кульгинову.

В своем выступлении депутат отметил, что рост числа шокирующих происшествий среди подростков в последнее время свидетельствует о том, что проблема воспитания детей в школе, семье и современном обществе стоит на месте и не решается.

"Смерть школьника в Туркестане, которая потрясла нас, аморальное поведение подростков, пинавших впавшего в кому от сильных ударов ребенка в Казалы, жесткое избиение девушки в Усть-Каменогорске - вот основные причины моей тревоги сегодня", - заявил депутат.

Мажилисмен предложил пересмотреть принципы организации деятельности участковых инспекторов полиции по делам несовершеннолетних МВД, а также предложил Министерству просвещения внедрить механизмы оценки не только академического образования учителей в школах, но и образования, предоставляемого детям, отметил он.

"Социальный педагог, классный руководитель должны пересмотреть принципы организации деятельности. Социальную сеть TikTok, предоставляющую неограниченные услуги детям в Казахстане, следует запретить среди несовершеннолетних", - заключил Аманжол Әлтай.

Ранее двух алматинцев осудили из-за организации азартных игр со ставками и денежным вознаграждением в соцсети TikTok.

Стоит отметить, что предложения о запрете TikTok озвучивают и в других странах. Так, американский Конгресс готовится принять законопроект, дающий правительству право запретить TikTok и другие подобные приложения из недружественных США стран. Местные власти видят в них риски для национальной безопасности. Там уже запретили TikTok на государственных устройствах.

В Европе сотрудников Еврокомиссии также попросили удалить TikTok с рабочих устройств - эту меру связывают с кибербезопасностью.


Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Галина63 (Посетители) Сегодня, 14:58
Тогда запретите весь интернет, особенно ютюб и ватцап. Нужно детьми заниматься и самим не сидеть в телефонах. Сейчас интернет и телефоны - болезнь века. Про все забывают, про то, что нужно кушать приготовить, ребенка прогулять, книжку ему перед сном почитать или сказку рассказать, к родителям съездить помочь и т.д. Запретив один Тик-Ток ничего не изменить. Полно сайтов в которых можно любую голову забить как ребенку, так и взрослому. Вон у меня родственник, трое суток не вставал от компьютера в "танчики" резался, и пропустил выпускной своего сына, очнулся наутро, когда уже все закончилось и спрашивает, ну что пойдем? В Тик-Токе к стати много хорошего тоже есть и рецепты кулинарные, и поздравительные открытки к разным событиям. Нужно учить ребенка, что такое хорошо и что такое плохо!
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика