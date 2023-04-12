Раскрыть контракты с иностранными инвесторами потребовали в Казахстане

Партия «Ақ жол» требует раскрыть контракты с иностранными инвесторами по крупнейшим нефтегазовым месторождениям Казахстана, передает ИА «NewTimes.kz».



Об этом заявил Азат Перуашев, озвучивая депутатский запрос фракции «Ак жол».



Он напомнил, что в ходе референдума по Конституции 5 июня прошлого года, в статью 6 была введена норма, что «Земля и ее недра … другие природные ресурсы принадлежат народу».



«Не затягивая время, в реализацию данной нормы уже 15 июня 2022 года, фракция «Ак жол» направила запрос правительству с требованием раскрыть условия соглашений о разделе продукции с иностранными инвесторами по крупнейшим нефтегазовым месторождениям – Карачаганак, Тенгиз и Кашаган. Но в ответе от 15 августа 2022 года, правительство отказалось раскрывать эти контракты, ссылаясь на возможное нежелание инвесторов. Получается, от народа, который теперь стал хозяином недр, чиновники хотят скрывать информацию, как этими недрами распоряжаются иностранные компании?» − задались вопросом депутаты.



Между тем, как отметил мажилисмен, СМИ, со ссылкой на международную консалтинговую компанию Wood Mackenzie опубликовали информацию, что от эксплуатации крупнейшего нефтегазового месторождения Кашаган, Казахстан получает лишь 2% прибыли. Все остальное, − а это 98%, забирают иностранцы.



«Если эта информация соответствует действительности, то становится понятно, почему они не хотят открытости. При этом, за 30 лет независимости, ни один из иностранных инвесторов не построил ни одного НПЗ, они просто вывозят и продают наши богатства. Не случайно в Казахстане каждый год дефицит ГСМ, который монополисты используют чтобы поднимать цены», − предположил Перуашев.



Далее депутат, ссылаясь на данные прессы, отметил, что в этом году правительство наконец предъявило претензии за несанкционированные расходы − иностранным инвесторам по Кашагану (13 млрд долларов) и Карачаганаку (3,5 млрд долларов), и за нарушение экологии на Кашагане (5,1 млрд долларов).



Демпартия «Ак жол» решительно поддерживает эти действия правительства, отмечая, что их фракция неоднократно в предыдущие годы требовала защитить интересы казахстанских предприятий в работе с сырьевыми гигантами, в том числе – через меры офсетной политики, такие как импортозамещение и передача технической документации и лицензий на производство используемой самими недропользователями техники и оборудования, а также сервисных работ.



Скорее всего, именно завышенные расходы иностранных инвесторов по приобретению товаров и услуг и отнесены к несанкционированным расходам, предположила фракция.



Поддерживая эту позицию правительства, фракция «Ак жол» в то же время снова требует раскрыть условия СРП по всем нефтегазовым месторождениям. Только тогда народ Казахстана будет знать, как чиновники и инвесторы используют его богатства, а парламент сможет полноценно и с цифрами на руках защищать национальные интересы, заявил мажилисмен.



Перуашев напомнил, что соглашения о разделе продукции и договор о разделе продукции по крупным нефтегазовым проектам были заключены еще в первые годы независимости.



Демпартия «Ак жол» считает, что пришло время менять ситуацию и пересматривать условия этих соглашений, включая и увеличение доли Казахстана, и требования по казахстанскому содержанию в работе иностранных инвесторов.



В связи с вышеизложенным, демократическая партия Казахстана «Ак жол» повторно требует срочно:



- Раскрыть условия контрактов СРП и разместить их в открытом доступе на ресурсе e.gov «Правительства для граждан».

- Защитить национальные интересы Казахстана и пересмотреть невыгодные для нашей страны условия, исключить возможность использования в таких контрактах закрытых от общества норм.

- Увеличить долю государства во всех основных нефтегазовых проектах. Демпартия «Ак жол» считает, что согласно новой нормы Конституции, доля Казахстана во всех нефтегазовых проектах должна составлять не менее 51%.

- Обязать инвесторов содействовать развитию нашей национальной экономики, путем передачи казахстанским компаниям технической документации на выпуск оборудования и иной продукции, которые недропользователи применяют в своей работе, и приобретения этой продукции у отечественных производителей; максимально привлекать местные кадры и казахстанских подрядчиков.



В случае необходимости, демократическая партия «Ак жол» готова направить депутатов парламента от нашей партии в переговорную группу правительства с инвесторами по указанным спорам, либо для участия в международных разбирательствах по данным вопросам.