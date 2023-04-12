Казахстан и Китай введут взаимный безвизовый режим

Правительства Казахстана и Китая планируют ввести безвизовый режим для своих граждан в обе стороны. Соответствующий проект постановления подготовили в Министерстве иностранных дел, передает Tengritravel.kz.
Согласно документу, казахстанцы смогут находиться без визы в Китае, а граждане КНР в Казахстане не более 30 дней с момента пересечения границы и 90 дней за 180-дневный период.
Если же граждане государства одной из сторон намерены оставаться на территории государства другой стороны дольше предусмотренного срока, то они должны обратиться за соответствующей визой до въезда на территорию государства.
Действительными проездными документами для казахстанцев будут являться:
- паспорт гражданина РК; - свидетельство на возвращение в РК.
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