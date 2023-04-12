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Казахстан и Китай введут взаимный безвизовый режим

Просмотров:320 Опубликовано: Сегодня, 16:16
Казахстан и Китай введут взаимный безвизовый режим
Фото из открытых источников
Правительства Казахстана и Китая планируют ввести безвизовый режим для своих граждан в обе стороны. Соответствующий проект постановления подготовили в Министерстве иностранных дел, передает Tengritravel.kz.

Согласно документу, казахстанцы смогут находиться без визы в Китае, а граждане КНР в Казахстане не более 30 дней с момента пересечения границы и 90 дней за 180-дневный период.

Если же граждане государства одной из сторон намерены оставаться на территории государства другой стороны дольше предусмотренного срока, то они должны обратиться за соответствующей визой до въезда на территорию государства.

Действительными проездными документами для казахстанцев будут являться:

- паспорт гражданина РК;
- свидетельство на возвращение в РК.

Для граждан Китая:

- полуслужебный паспорт гражданина КНР;
- паспорт гражданина КНР;
- временный проездной документ.

В проекте постановления отмечается, что соглашение будет подписано в рамках государственного визита Президента Касым-Жомарта Токаева в Китай в городе Сиань 18-19 мая 2023 года.

Соответствующие документы подпишут заместитель премьер-министра - министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу и министр иностранных дел КНР Цинь Ган.

"Подписание соглашения даст импульс к укреплению тесного сотрудничества между Республикой Казахстан и Китайской Народной Республикой", - говорится в постановлении.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 19 апреля.

Отметим, что взаимный безвизовый режим стороны обсуждали в июне 2022 года. Позже Казахстан в одностороннем порядке открыл безвизовый режим для граждан Китая сроком до 14 календарных дней.


Источник: Tengrinews.kz
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