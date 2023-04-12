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Задержан вице-министр нацэкономики Казахстана

Просмотров:1161 Опубликовано: Сегодня, 17:10
Задержан вице-министр нацэкономики Казахстана
Фото: primeminister.kz
Вице-министра национальной экономики Казахстана Ильяса Усерова задержали. Информацию подтвердили в пресс-службе Антикора, сообщает Zakon.kz.

В городском суде Алматы сообщили, что 10 апреля в Специализированный межрайонный следственный суд поступило ходатайство руководителя МСОГ Агентства РК по противодействию коррупции о применении меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении подозреваемого Ильяса Усерова, сроком на 2 месяца, согласованное заместителем прокурора Алматы.

"В отношении подозреваемого применена мера пресечения сроком на два месяца (до 10 июня)", – сообщили в пресс-службе специализированного межрайонного следственного суда города Алматы.

Ильяс Усеров должность вице-министра национальной экономики РК занимает с марта 2022 года.


Источник: zakon.kz
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Комментарии ( 1 )

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БО (Посетители) Сегодня, 19:33
Как вообще такие юноши, оказываются на высоких постах, в государственных структурах власти? nini
 
 

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