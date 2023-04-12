Задержан вице-министр нацэкономики Казахстана

Вице-министра национальной экономики Казахстана Ильяса Усерова задержали. Информацию подтвердили в пресс-службе Антикора, сообщает Zakon.kz.



В городском суде Алматы сообщили, что 10 апреля в Специализированный межрайонный следственный суд поступило ходатайство руководителя МСОГ Агентства РК по противодействию коррупции о применении меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении подозреваемого Ильяса Усерова, сроком на 2 месяца, согласованное заместителем прокурора Алматы.



"В отношении подозреваемого применена мера пресечения сроком на два месяца (до 10 июня)", – сообщили в пресс-службе специализированного межрайонного следственного суда города Алматы.



Ильяс Усеров должность вице-министра национальной экономики РК занимает с марта 2022 года.