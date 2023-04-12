Убийцу обезглавленной женщины ищут в Алматы

Голову женщины в пакете оставил в алматинском бутике неизвестный мужчина, передает корреспондент Tengrinews.kz. По данным очевидцев, это произошло на рынке Алматы-1 по улице Станкевича."Только что на Шолохова Базар 1 мужик зашел в бутик и оставил пакет. Продавец побежала, хотела отдать пакет, но его уже не было. Открыв пакет, она увидела голову девушки. Приехала милиция, разбирается. А имено сегодня она не включила камеру в бутике", - говорится в описании к видео, которые размещены в instagram-паблике kris__p__almaty.Сейчас полиция ищет убийцу обезглавленной женщины в Алматы"12 апреля, в 8:40 часов, на канал 102 поступило сообщение об обнаружении у заброшенного здания по улице Шолохова трупа женщины. Информация подтвердилась. Следственно-оперативной группой был произведен осмотр места происшествия. Женщина оказалась обезглавленной. Ее личность установлена: она 1976 года рождения, без определенного места жительства, ранее неоднократно судимая за наркопреступления. Спустя некоторое время голова женщины была обнаружена в одной из торговых точек неподалеку", - сообщили в Департаменте полиции Алматы.В настоящее время в управлении полиции Турксибского района по данному факту зарегистрировано уголовное дело по статье 99 УК РК "Убийство".Органами внутренних дел проводится комплекс оперативных мероприятий, направленных на установление обстоятельств и раскрытие преступления.Другие детали уголовного дела в соответствии с требованиями статьи 201 УПК РК разглашению не подлежат.