Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 12 Апреля
+16...+16
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 452.97 KZT
  • €1 = 494.92 KZT
  • 1 RUB = 5.52 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана

Убийцу обезглавленной женщины ищут в Алматы

Просмотров:488 Опубликовано: Сегодня, 19:22
Убийцу обезглавленной женщины ищут в Алматы
Кадр из видео
Голову женщины в пакете оставил в алматинском бутике неизвестный мужчина, передает корреспондент Tengrinews.kz. По данным очевидцев, это произошло на рынке Алматы-1 по улице Станкевича.

"Только что на Шолохова Базар 1 мужик зашел в бутик и оставил пакет. Продавец побежала, хотела отдать пакет, но его уже не было. Открыв пакет, она увидела голову девушки. Приехала милиция, разбирается. А имено сегодня она не включила камеру в бутике", - говорится в описании к видео, которые размещены в instagram-паблике kris__p__almaty.

Сейчас полиция ищет убийцу обезглавленной женщины в Алматы

"12 апреля, в 8:40 часов, на канал 102 поступило сообщение об обнаружении у заброшенного здания по улице Шолохова трупа женщины. Информация подтвердилась. Следственно-оперативной группой был произведен осмотр места происшествия. Женщина оказалась обезглавленной. Ее личность установлена: она 1976 года рождения, без определенного места жительства, ранее неоднократно судимая за наркопреступления. Спустя некоторое время голова женщины была обнаружена в одной из торговых точек неподалеку", - сообщили в Департаменте полиции Алматы.

В настоящее время в управлении полиции Турксибского района по данному факту зарегистрировано уголовное дело по статье 99 УК РК "Убийство".

Органами внутренних дел проводится комплекс оперативных мероприятий, направленных на установление обстоятельств и раскрытие преступления.

Другие детали уголовного дела в соответствии с требованиями статьи 201 УПК РК разглашению не подлежат.



Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика