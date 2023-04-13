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Казахстанская и турецкая компании начнут вместе искать месторождения золота

Просмотров:467 Опубликовано: Сегодня, 11:20
Казахстанская и турецкая компании начнут вместе искать месторождения золота
ФОТО: Андрей Лунин
Для этого «Тау-Кен Самрук» и турецкая D Mineral планируют создать совместное предприятие.

11 апреля глава национальной горнорудной компания «Тау-Кен Самрук» Бакыт Чирчикбаев и заместитель председателя совета директоров D Mineral Ильхан Пойраз подписали соглашение об основных условиях сделки по развитию совместного геологоразведочного проекта, сообщили в пресс-службе нацкомпании.

Подписав документ, «Тау-Кен Самрук» и D Mineral приступают к поиску и изучению перспективных площадей, по которым в дальнейшем планируется получение лицензий на геологоразведку и создание совместного предприятия.

«Будущее СП будет ориентировано на поиск месторождений золота. Финансирование геологоразведочных работ берет на себя турецкая сторона», - заявили в «Тау-Кен Самрук».

Ильхан Пойраз отметил, что D Mineral нацелена на разностороннее долгосрочное сотрудничество с казахстанскими компаниями.

Компания D Mineral входит в турецкий холдинг Dimin Group. Основное направление деятельности — добыча железной руды и меди.


Источник: forbes.kz
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