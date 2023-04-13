Казахстанская и турецкая компании начнут вместе искать месторождения золота

Для этого «Тау-Кен Самрук» и турецкая D Mineral планируют создать совместное предприятие.
11 апреля глава национальной горнорудной компания «Тау-Кен Самрук» Бакыт Чирчикбаев и заместитель председателя совета директоров D Mineral Ильхан Пойраз подписали соглашение об основных условиях сделки по развитию совместного геологоразведочного проекта, сообщили в пресс-службе нацкомпании.
Подписав документ, «Тау-Кен Самрук» и D Mineral приступают к поиску и изучению перспективных площадей, по которым в дальнейшем планируется получение лицензий на геологоразведку и создание совместного предприятия.
«Будущее СП будет ориентировано на поиск месторождений золота. Финансирование геологоразведочных работ берет на себя турецкая сторона», - заявили в «Тау-Кен Самрук».
Ильхан Пойраз отметил, что D Mineral нацелена на разностороннее долгосрочное сотрудничество с казахстанскими компаниями.
Компания D Mineral входит в турецкий холдинг Dimin Group. Основное направление деятельности — добыча железной руды и меди.
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