Министерство просвещения в очередной раз вносит изменения в школьную программу

Иностранный язык планируют убрать из учебного плана второклассников.



Еще одно новшество для них же – замена предмета «Художественный труд» сразу на два: «Трудовое обучение» и «Изобразительное искусство».



В 10 и 11 классах добавят дополнительный час английского языка за счет вариативной нагрузки. Проект поправок опубликован на портале «Открытые НПА». Обсуждение продлится до 24 апреля.



Пока комментарии негативные. Родители пишут, что уроки английского для второклассников необходимо сохранить, а еще лучше – ввести и для первоклашек. По их мнению, у детей, которым преподают азы иностранного в детском саду, пропадают целых два года, за которые они все забывают.



Напомним, не так давно на сайте горячо обсуждали проект о продлении учебного года до 31 мая. Несмотря на резкие отзывы родителей, проект все же одобрили. В этом учебном году последний звонок состоится 1 июня. Однако министр просвещения Гани Бейсембаев не исключает возможности пересмотра приказа: «В первую очередь нужно думать о качественном образовании. Это только в этом году будет практиковаться – нужно посмотреть результаты».