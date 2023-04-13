Работу Атырауского НПЗ могут приостановить - Минэкологии

С этого года Минэкологии наделено правом в судебном порядке останавливать работу предприятий, регулярно нарушающих экологическое законодательство. Впервые это право в министерстве попытались применить по отношению к Атыраускому НПЗ, передает корреспондент Tengrinews.kz.



"Сейчас в законодательство внесены изменения. И в случае нарушения в год более двух раз по источникам загрязнения мы можем полностью принимать решения по приостановке данного предприятия. У нас есть такая компетенция. Мы ею пользуемся", - рассказал исполняющий обязанности председателя Комитета экологического регулирования и контроля Минэкологии Айдар Абдуалиев.



По словам Абдуалиева, за систематические нарушения экологического законодательства через суд на один месяц было приостановлено действие экологического разрешения по эксплуатации четырех источников эмиссии Атырауского НПЗ. Однако суд второй инстанции отменил это решение, сославшись на то, что завод допустил нарушения в состоянии крайней необходимости в целях уменьшения риска чрезвычайной ситуации на производстве.



"Тем не менее на НПЗ идет проверка. По результатам которой, если выявится опять нарушение, снова будут поданы материалы в суд на приостановку завода. Такая же участь может ждать другие предприятия, которые будут неоднократно в течение года нарушать экологическое законодательство", - предупредил Абдуалиев.



Напомним, что в сентябре 2022 года жители Атырау жаловались на неприятные запахи по ночам. Экологи тогда заявили, что причиной может быть НПЗ.



В марте 2023 года ситуация обострилась, местные жители заявили, что в городе стоит удушающий запах, который вызвал у некоторых горожан головные боли, тошноту и рвоту.



Неприятный запах в Атырау: экологи начали внеплановую проверку АНПЗ



Позже депутат маслихата Атырауской области, эксперт в области экологии Арман Хайруллин рассказал об экологических проблемах региона.



По словам эксперта, загрязнение воздуха на протяжении многих лет является одной из актуальных проблем в Атырауской области. Из-за ухудшения качества воздуха в области все больше людей инфицируются туберкулезом и заболевают раком. Как отметил Хайруллин, так как Атырауская область является нефтяной столицей Казахстана, в регионе более 130 заводов, которые наносят вред окружающей среде.



3 апреля в школах города отменили занятия. Медик посоветовала жителям Атырау, где наблюдалось сильное задымление, носить маски на улице.