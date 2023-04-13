Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 13 Апреля
+13...+12
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 449.86 KZT
  • €1 = 495.88 KZT
  • 1 RUB = 5.51 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана

Чапаево в Жаңатоған. Села хотят переименовать в Карагандинской области

Просмотров:429 Опубликовано: Сегодня, 18:08
Чапаево в Жаңатоған. Села хотят переименовать в Карагандинской области
Иллюстративное фото ©Турар Казангапов
В Карагандинской области планируют переименовать несколько сел. Проект постановления опубликован для публичного обсуждения, передает Tengrinews.kz.

"На основании заключения областной ономастической комиссии при акимате Карагандинской области и с учетом мнения населения соответствующей территории акимат Карагандинской области постановляет переименовать село Новостройка Уштобинского сельского округа Бухар Жырауского района в село Атамекен, а также переименовать следующие сельские округа и села Осакаровского района:

-Звездный сельский округ – в сельский округ Жұлдыз;
-Тельманский сельский округ – в сельский округ Нияз;
-село Звездное Звездного сельского округа – в село Жұлдыз;
-село Комсомольское Николаевского сельского округа – в село Қайыңды;
-село Сенакосное Каратомарского сельского округа – в село Қаратомар;
-село Тельманское Тельманского сельского округа – в село Қаракөл;
-село Чапаево Садового сельского округа – в село Жаңатоған", - говорится в проекте постановления.

Публичное обсуждение продлится до 27 апреля 2023 года.


Источник: tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 4 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • дорожник
  • бася
  • Papirosso
 Pluto9701 (Посетители) Сегодня, 19:42
А чем мешали старые названия или кому и откуда взяли новые названия?
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • BOBBI
  • бася
  • Papirosso
 Имярек (Посетители) Сегодня, 19:41
И сразу жизнь наладиться ,как у нас в селах
Дороги появятся новые инфраструктура
Жаңа Казахстан!!!

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • бася
  • Papirosso
 Банкир (Посетители) Сегодня, 19:32
Дорожник, наверное, денег много...Или заняться больше нечем, проблем же больше нет, всё решено
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Papirosso
 дорожник (Посетители) Сегодня, 19:27
Новые времена, новые названия

Жить нужно непременно хорошо
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика