Чапаево в Жаңатоған. Села хотят переименовать в Карагандинской области

В Карагандинской области планируют переименовать несколько сел. Проект постановления опубликован для публичного обсуждения, передает Tengrinews.kz.



"На основании заключения областной ономастической комиссии при акимате Карагандинской области и с учетом мнения населения соответствующей территории акимат Карагандинской области постановляет переименовать село Новостройка Уштобинского сельского округа Бухар Жырауского района в село Атамекен, а также переименовать следующие сельские округа и села Осакаровского района:



-Звездный сельский округ – в сельский округ Жұлдыз;

-Тельманский сельский округ – в сельский округ Нияз;

-село Звездное Звездного сельского округа – в село Жұлдыз;

-село Комсомольское Николаевского сельского округа – в село Қайыңды;

-село Сенакосное Каратомарского сельского округа – в село Қаратомар;

-село Тельманское Тельманского сельского округа – в село Қаракөл;

-село Чапаево Садового сельского округа – в село Жаңатоған", - говорится в проекте постановления.



Публичное обсуждение продлится до 27 апреля 2023 года.