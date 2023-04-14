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Что изменится в системе органов внутренних дел Казахстана

Просмотров:318 Опубликовано: Сегодня, 09:06
Что изменится в системе органов внутренних дел Казахстана
фото с сайта Tengrinews.kz
В МВД прошло расширенное заседание коллегии с участием руководителей всех служб центрального аппарата, территориальных департаментов полиции и уголовно-исполнительной системы, а также ведомственных учебных заведений. К видео-конференц-связи подключили личный состав региональных подразделений, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

На встрече подвели итоги работы за квартал, обозначили приоритетные задачи, отметили достижения в каждом направлении, проанализировали упущения и недостатки. Основной темой заседания были внутрисистемные изменения в ОВД.

В ходе встречи были рассмотрены результаты автоматизации кадровых процессов и цифровизации полицейской деятельности, вопросы оперативно-служебной деятельности, охраны общественного порядка и профилактики правонарушений. Отдельно была обозначена задача превенции семейно-бытовых правонарушений.

"Необходимо сформировать полноценную систему предупреждения преступности. Проводить работу по исключению причин и условий, способствующих их совершению. Это и есть проблемно-ориентированный подход. При этом система профилактики должна быть выстроена на основе солидарной ответственности госорганов, акиматов, общественности и населения. Эти принципы заложены в основу разрабатываемой концепции обеспечения общественной безопасности", – отметил глава МВД Марат Ахметжанов.

Ключевыми направлениями работы также были обозначены противодействие организованной преступности, торговле людьми и экстремизму. Отдельное внимание было обращено на противодействие наркопреступности как одной из серьезных проблем общества, на борьбу с киберпреступностью и "телефонным терроризмом".

Отмечается, что для оперативности и качества расследования уголовных дел, исключения нарушений прав граждан проводится работа по оптимизации уголовного процесса. Внедряется видеоформат досудебного расследования.

"Это шаг к упразднению традиционного вида и внедрению "полицейского протокола". Поэтому поручено обучить личный состав новым правилам проведения следственных действий".

Министр подчеркнул, что акцентируется внимание на работе с людьми, развитии и мотивации сотрудников, защите их прав, принципе меритократии и повышении морально-психологического климата.

С июля прошлого года рекомендации для получения очередных званий не нужны. По истечении срока приказ издается автоматически. В таком формате более 13 тысяч сотрудников получили звания. Выполнение графика отпусков сотрудников контролируется информационной системой. Изменилась политика награждения личного состава. В прошлом году правами министра награждены более 17 тысяч сотрудников, 77 процентов из них - исполнительский состав.

На коллегии были рассмотрены и заслушаны отчеты руководителей территориальных подразделений, определены приоритетные направления.

В завершение заседания Марат Ахметжанов дал конкретные поручения начальникам департаментов и профильных служб по решению поднятых вопросов на коллегии министерства.



Источник: Tengrinews.kz
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