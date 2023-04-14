Названа дата окончания учебного года в казахстанских школах

Первый вице-министр просвещения Казахстана Шолпан Каринова сообщила о сроке окончания учебного года в школах республики, передает корреспондент Tengrinews.kz.



На своей странице в Facebook вице-министр написала о принятии приказа министерства об утверждении сроков завершения 2022-2023 учебного года и проведения итоговой аттестации школьников.



Таким образом, учебные занятия в организациях среднего образования независимо от формы собственности и ведомственной подчиненности завершаются 31 мая 2023 года.



Итоговые выпускные экзамены обучающихся 9-х (10-х) классов проводятся со 2 по 13 июня 2023 года.



Государственные выпускные экзамены обучающихся 11-х (12-х) классов проводятся с 5 по 19 июня 2023 года. Также утверждены следующие сроки проведения итоговой аттестации:



для обучающихся 9-х (10-х) классов:



-письменный экзамен по языку обучения в форме эссе для школ с углубленным изучением предметов гуманитарного цикла – письменная работа (статья, рассказ, эссе) - 2 июня 2023 года;письменный экзамен (контрольная работа) по математике (алгебре) - 6 июня 2023 года;

-письменный экзамен (работа с текстом, выполнение заданий по тексту) по казахскому языку и литературе в классах с неказахским языком обучения и письменный экзамен (работа с текстом, выполнение заданий по тексту) по русскому языку и литературе в классах с казахским языком обучения – 9 июня 2023 года;

-письменный экзамен по предмету по выбору (физика, химия, биология, география, геометрия, история Казахстана, всемирная история, литература (по языку обучения), иностранный язык (английский/французский/немецкий), информатика) – 13 июня 2023 года;



для обучающихся 11-х (12-х) классов:



-письменный экзамен по языку обучения – 5 июня 2023 года;

-письменный экзамен по алгебре и началам анализа – 8 июня 2023

-устный экзамен по истории Казахстана – 12 июня 2023 года;

-письменный экзамен по казахскому языку и литературе в классах с неказахским языком обучения и по русскому языку и литературе в классах с казахским языком обучения – 15 июня 2023 года;

-письменный экзамен по предмету по выбору (физика, химия, биология, география, геометрия, всемирная история, основы права, литература (по языку обучения), иностранный язык (английский/французский/немецкий), информатика) – 19 июня 2023 года.



В феврале этого года Министерство просвещения подготовило проект приказа со сроками окончания учебного года и проведения выпускных экзаменов в школах Казахстана. Тогда отмечалось, что сроки могут измениться в ходе публичного обсуждения документа.



