7-летнюю дочь бывшего казахстанского боевика вернули из Сирии

Комитет национальной безопасности вернул 7-летнюю дочь бывшего казахстанского боевика из Сирии, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу КНБ.
Комитет национальной безопасности совместно с заинтересованными государственными органами, а также иностранными партнерами продолжает активную работу по возвращению граждан из зон террористической активности.
"11 марта из Сирии в Казахстан возвращена 7-летняя девочка, дочь бывшего казахстанского боевика. Гуманитарная операция по ее возвращению проводилась более полугода.
Ребенок в настоящее время находится в Центре поддержки детей Астаны, психологическое состояние удовлетворительное. На данный момент девочка проходит медицинское обследование, проводится работа по ее адаптации и реабилитации", - говорится в сообщении.
В ближайший период она будет передана опекунам из числа родственников.
Отмечается, что с 2019 года КНБ из зон террористической активности на родину возвратил 518 несовершеннолетних детей, в том числе 34 сироты.
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