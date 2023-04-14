"Митинги на юге Казахстана": полиция нашла авторов фейка

Установлены авторы фейковой информацию о якобы митинге в Туркестанской области из-за подорожания ГСМ, передает Tengrinews.kz.
Как сообщается в официальном Telegram-канале МВД, полицейские установили двух жителей Сайрамского района, запустивших ложную информацию о якобы митинге на автотрассе Западный Китай - Западная Европа в Туркестанской области в видео с места проведения незаконных автогонок
"Проводится досудебное расследование по статье 274 УК РК "Распространение заведомо ложной информации". Все обстоятельства выясняются", - говорится в сообщении.
Напомним, вечером 13 апреля в Telegram-каналах появилась информация о том, что на трассе Шымкент - Самара люди, возмущенные подорожанием ГСМ, якобы собираются возле автозаправок. Информация сопровождалась соответствующим видео, на котором видны толпы людей возле АЗС.
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