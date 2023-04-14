Второклассники пошутили о захвате школы террористами в Астане

В Астане второклассники пошутили о захвате школы террористами, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Polisia.kz.



По данным полиции, в 12:17 на канал 102 поступило сообщение о якобы захвате одной из школ столицы неизвестными. Установлено, что инцидент произошел в одной из частных школ жилого массива Пригородный.



На место незамедлительно были направлены ближайшие наряды полиции. Информация не подтвердилась. По данному факту была проведена проверка. Выяснилось, что во время перемены ученики 2-го класса позвонили в службу 911 и сообщили, что они спрятались в уборной, так как школу захватили террористы.



"Дети пояснили, что таким образом хотели пошутить. В присутствии законных представителей с детьми проведена профилактическая беседа о недопущении подобных фактов впредь. Родители будут привлечены к ответственности согласно действующему законодательству", - говорится в сообщении.

