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Второклассники пошутили о захвате школы террористами в Астане

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 17:01
Второклассники пошутили о захвате школы террористами в Астане
Фото:elements.envato.com
В Астане второклассники пошутили о захвате школы террористами, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

По данным полиции, в 12:17 на канал 102 поступило сообщение о якобы захвате одной из школ столицы неизвестными. Установлено, что инцидент произошел в одной из частных школ жилого массива Пригородный.

На место незамедлительно были направлены ближайшие наряды полиции. Информация не подтвердилась. По данному факту была проведена проверка. Выяснилось, что во время перемены ученики 2-го класса позвонили в службу 911 и сообщили, что они спрятались в уборной, так как школу захватили террористы.

"Дети пояснили, что таким образом хотели пошутить. В присутствии законных представителей с детьми проведена профилактическая беседа о недопущении подобных фактов впредь. Родители будут привлечены к ответственности согласно действующему законодательству", - говорится в сообщении.


Источник: Tengrinews.kz
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