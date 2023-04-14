Земли Алии и Болата Назарбаевых под Алматы вернули государству

Земли Алии и Болата Назарбаевых близ Алматы вернули в государственную собственность, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на прокуратуру Алматинской области.



Земли Алии и Болата Назарбаевых близ Алматы вернули в государственную собственность, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на прокуратуру Алматинской области.



13 апреля под председательством прокурора области Берика Адамова прошла коллегия по вопросам соблюдения земельного законодательства. На коллегии были обсуждены темы рационального использования земель, а также возврата участков, полученных незаконным путем.



В региональном надзорном органе добились того, чтобы более двух тысяч гектаров земли по решению суда были возвращены государству. Участки расположены в Жамбылском и Карасайском районах Алматинской области. Ранее они принадлежали Алие и Болату Назарбаевым.



"Постановлениями акимата Жамбылского района от 21 декабря 2012 года и 15 апреля 2013 года крестьянскому хозяйству "Жандану" в лице Назарбаевой А.Н. предоставлены в аренду земельные участки. При этом в кадастровом деле отсутствуют договоры аренды по обоим постановлениям, в базе АИС ГЗК сведения об их наличии также не имеются. Согласно ответу акимата района договоры аренды указанных земель с КХ "Жандану" в лице Назарбаевой А.Н. не заключались. В последующем земли разделены на четыре отдельных участка. Далее постановлением акимата района Алматинской области от 13 января 2014 года указанные участки предоставлены КХ "Жандану" на праве частной собственности.



Затем земельные участки объединены и по ним выдан один государственный акт и присвоен кадастровый номер. Общая площадь составила 445 гектаров, целевое назначение – ведение крестьянского хозяйства. Прокуратура считает, что допущены нарушения земельного законодательства", - говорится в решении суда.



Что касается земель Болата Назарбаева, то, согласно материалам дела, постановлением акимата Карасайского района 13 июля 2016 года товариществу с ограниченной ответственностью "Айсам и Ко.Лтд" был предоставлен в аренду земельный участок, расположенный в Ушконырском сельском округе общей площадью 1 485 гектаров.



Затем 7 июля 2020 года произведена государственная перерегистрация ТОО "Айсам и Ко.Лтд" (ныне ТОО "QazAgroCentre"), где первоначальный учредитель Сатыбалды Кайрат, в настоящее время - Назарбаев Болат Абишевич. После этого 24 августа 2016 года между Отделом земельных отношений района и ТОО "Айсам и Ко.Лтд" заключен договор аренды земельного участка и выдан государственный акт.



Прокурор области считает, что земельный участок товариществу предоставлен с нарушениями требований земельного законодательства. Указано, что предоставленная земля расположена в Карасайском районе и граничит с городом Алматы. Порядок и режим ее использования подлежал определению правительством. Кроме того, землеустроительный проект разработан и утвержден после принятия решения местным исполнительным органом о предоставлении права на земельный участок", - пояснили в приговоре.

