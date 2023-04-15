День влюбленных Козы Корпеш и Баян Сулу отмечают сегодня в Казахстане

15 апреля уже много лет влюбленные Казахстана празднуют свой праздник "Ұлттық ғашықтар күніне орай". А появился он в 2011 году как альтернатива 14 февраля Дню Святого Валентина, сообщает Zakon.kz.



Праздник посвящен героям казахской легенды, которая повествует о трагической любви юноши по имени Козы Корпеш и девушки Баян Сулу.



Влюбленные были обручены еще до своего появления на свет. Отцы Козы Корпеша и Баян Сулу были друзьями и хотели, чтобы их дети однажды поженились. Однако этому не суждено было сбыться.



Отец Козы Корпеша погиб во время охоты. Когда Баян Сулу выросла, ее решили выдать за другого – батыра Кодара. Но сердце девушки уже было отдано Козы Корпешу.



Финал истории трагичен: Кодар убил соперника. Баян Сулу в отместку сбрасывает Кодара в колодец, а затем закалывает себя кинжалом на могиле возлюбленного.



Народная молва гласит, что влюбленные были захоронены в мавзолее недалеко от деревни Тансык в Восточно-Казахстанской области. В 1982 году надгробное сооружение вошло в список памятников истории и культуры, его взяли под охрану государства.



В 2013 году в городе Аягоз (восток Казахстана) в честь двух влюбленных установили памятник.