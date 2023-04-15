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День влюбленных Козы Корпеш и Баян Сулу отмечают сегодня в Казахстане

Просмотров:174 Опубликовано: Сегодня, 08:05
День влюбленных Козы Корпеш и Баян Сулу отмечают сегодня в Казахстане
Фото: Twitter.com//kazgeo_kz
15 апреля уже много лет влюбленные Казахстана празднуют свой праздник "Ұлттық ғашықтар күніне орай". А появился он в 2011 году как альтернатива 14 февраля Дню Святого Валентина, сообщает Zakon.kz.

Праздник посвящен героям казахской легенды, которая повествует о трагической любви юноши по имени Козы Корпеш и девушки Баян Сулу.

Влюбленные были обручены еще до своего появления на свет. Отцы Козы Корпеша и Баян Сулу были друзьями и хотели, чтобы их дети однажды поженились. Однако этому не суждено было сбыться.

Отец Козы Корпеша погиб во время охоты. Когда Баян Сулу выросла, ее решили выдать за другого – батыра Кодара. Но сердце девушки уже было отдано Козы Корпешу.

Финал истории трагичен: Кодар убил соперника. Баян Сулу в отместку сбрасывает Кодара в колодец, а затем закалывает себя кинжалом на могиле возлюбленного.

Народная молва гласит, что влюбленные были захоронены в мавзолее недалеко от деревни Тансык в Восточно-Казахстанской области. В 1982 году надгробное сооружение вошло в список памятников истории и культуры, его взяли под охрану государства.

В 2013 году в городе Аягоз (восток Казахстана) в честь двух влюбленных установили памятник.


Источник: zakon.kz
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