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Президент Токаев поздравил православных казахстанцев с Пасхой

Просмотров:136 Опубликовано: Сегодня, 08:50
Президент Токаев поздравил православных казахстанцев с Пасхой
Фото: culture.ru
Касым-Жомарт Токаев поздравил православных казахстанцев с праздником Пасхи и пожелал соотечественникам успехов в созидательных начинаниях, передает Tengrinews.kz со ссылкой на "Акорду".

"Дорогие соотечественники!

Поздравляю православных Казахстана со Светлым Христовым Воскресением – Пасхой!

Этот праздник олицетворяет торжество добра, мира и справедливости, побуждает людей к милосердию и заботе о ближних.

Православие вносит весомый вклад в продвижение основополагающих ценностей гуманизма, веротерпимости и солидарности, которые лежат в основе гармоничного развития государства и общества.

Наша страна твердо следует по пути масштабных преобразований, главной целью которых является верховенство закона, создание равных возможностей для граждан, защита их прав и свобод.

Последовательно укрепляя общенациональное единство, мы формируем условия для сохранения нашего бесценного богатства – многообразия этнических культур и религиозных традиций.

Пусть праздник Пасхи наполнит сердца верующих теплом и радостью!

Желаю всем гражданам здоровья, счастья и успехов в созидательных начинаниях!" - сказал Президент.


Источник: Tengrinews.kz
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