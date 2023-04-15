Президент Токаев поздравил православных казахстанцев с Пасхой

Касым-Жомарт Токаев поздравил православных казахстанцев с праздником Пасхи и пожелал соотечественникам успехов в созидательных начинаниях, передает Tengrinews.kz со ссылкой на "Акорду".



"Дорогие соотечественники!



Поздравляю православных Казахстана со Светлым Христовым Воскресением – Пасхой!



Этот праздник олицетворяет торжество добра, мира и справедливости, побуждает людей к милосердию и заботе о ближних.



Православие вносит весомый вклад в продвижение основополагающих ценностей гуманизма, веротерпимости и солидарности, которые лежат в основе гармоничного развития государства и общества.



Наша страна твердо следует по пути масштабных преобразований, главной целью которых является верховенство закона, создание равных возможностей для граждан, защита их прав и свобод.



Последовательно укрепляя общенациональное единство, мы формируем условия для сохранения нашего бесценного богатства – многообразия этнических культур и религиозных традиций.



Пусть праздник Пасхи наполнит сердца верующих теплом и радостью!



Желаю всем гражданам здоровья, счастья и успехов в созидательных начинаниях!" - сказал Президент.