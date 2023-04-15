Тест на знание казахского языка хотят сделать обязательным для госслужащих

Комитет языковой политики Министерства науки и высшего образования РК подготовило проект постановления Правительства РК «Об утверждении Концепции развития языковой политики в Республике Казахстан на 2023-2029 годы». Проект документа размещен на портале «Открытые НПА», передает Azattyq Rýhy
.
В нем, в частности, говорится о том, что государственным служащим, представителям сферы обслуживания и так далее при поступлении на службу не включено в обязанность прохождение тестирования через систему «Казтест».
«Государственным служащим, органам обслуживания и так далее при поступлении на службу не включено в обязанности законодательно проходить тестирование через систему «КАЗТЕСТ». Данный вопрос необходимо решить путем внесения соответствующих изменений в действующие нормативно-правовые акты», – говорится в проекте постановления.
«Казтест» – отечественная система оценки уровня владения казахским языком граждан РК и иностранных граждан, занимающихся различными видами деятельности на территории республики. Она основана на принципах и требованиях международных систем оценки языковых знаний, таких как TOEFL, IELTS (система оценки уровня владения английским языком), TÖMER (система оценки уровня владения турецким языком), ТРКИ (система оценки уровня владения русским языком).
Технология системы «Казтест» состоит из диагностического и сертификационного тестирования. В результате социологического исследования по вопросам языковой ситуации в Республике Казахстан установлено, что о системе, оценивающей уровень владения государственным языком, знают более половины населения (52,1%). Также сдачу тестов через систему «Казтест» поддержали 84,8% респондентов, утверждают в Комитете языковой политики.
Система «Казтест» работает непрерывно уже 17 лет, за это время прошли тестирование около полумиллиона граждан, в том числе 21 082 кандидата на стипендию «Болашак» за 15 лет. Ученые-лингвисты, методисты, специалисты в области тестологии разработали и внедрили в систему из более чем 200 тысяч тестовых заданий.
«В целях определения уровня владения государственным языком специалистами отрасли, работающими в государственных и негосударственных организациях, будет проработано внедрение норм, обязывающих сертификат «Казтест». Система «Казтест» позволяет определить и оценить, на каком уровне изучающий язык владеет казахским языком и в какой степени сформирована его коммуникативно-языковая компетентность. Оценка языковых знаний способствует формированию казахскоязычной среды», – говорится в проекте документа.
Собственно содержательная структура «Казтеста» включает пять блока:
- аудирование – это диалоги, монологи и 20 заданий по содержанию;
- лексика-грамматическая структура – 40 заданий на определение использования грамматики, лексики;
- чтение – тексты разного содержания и стиля, включает 40 заданий;
- письмо – это такие письменные работы, как диктант, изложение и эссе в зависимости от уровня, количество заданий варьируется от 2 до 3;
- говорение – продуктивная форма речевой деятельности, количество заданий варьируется от 1 до 2.
Проект постановления Правительства РК вынесен на публичное обсуждение до 25 апреля 2023 года.
Оставьте свой комментарий первым.