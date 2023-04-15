Смерти казахстанских школьников: экстренное совещание провело Минпросвещения

Министерство просвещения провело экстренное совещание с участием руководителей управлений образования областей, районов и городов, представителей правоохранительных органов и организаций здравоохранения, посвященное вопросам безопасности детей, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Поводом для совещания послужили трагические случаи, произошедшие за последнее время в школах нескольких регионов Казахстана. Последний такой вопиющий инцидент недавно произошел в одном из сел Алматинской области. Здесь после насильственной смерти школьника свел счеты с жизнью его друг. Незадолго до этого при странных обстоятельствах погиб учащийся из Туркестанской области.
Заслушав представленную информацию, министр просвещения Гани Бейсембаев выразил соболезнование родным и близким учащихся, погибших в Алматинской и Туркестанской областях.
"Министерство создало специальную комиссию с участием органов по охране прав детей, по обеспечению качества в сфере образования, психологов, полиции, представителей сферы здравоохранения. В настоящее время комиссия ведет работу. Я только что разговаривал с министром внутренних дел, правоохранительные органы также принимают незамедлительные меры", - сообщил Бейсембаев.
Министр дал ряд поручений, направленных на усиление воспитательной работы и формирование нулевой терпимости к буллингу. Также чиновник обратился к родителям Казахстана.
"Сегодня в каждой школе имеются необходимые ресурсы, которые могут остановить травлю. На помощь педагогическому коллективу должны прийти родительские комитеты, попечительские советы, советы старейшин, советы отцов", - призвал он.
В завершение совещания министр обратился и к самим школьникам.
"Если вы подвергаетесь жестокому обращению или являетесь свидетелями жестокого обращения, немедленно зовите на помощь. В каждом регионе мы назначили представителей по защите прав детей. Комитет по защите прав детей министерства круглосуточно к вашим услугам", - заявил чиновник.
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