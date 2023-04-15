Видео о дочери нового министра Саткалиева прокомментировали в Минэнерго

Министр энергетики Алмасадам Саткалиев. Фото primeminister.kz
В Министерстве энергетики прокомментировали видео о дочери главы ведомства Алмасадама Саткалиева, которое появилось в социальных сетях, передает корреспондент Tengrinews.kz.
"В ответ на распространяемую в социальных сетях недостоверную информацию сообщаем следующее: дочь министра энергетики не состоит в личных отношениях со своим одноклассником, который фигурирует на видео. Сам Алмасадам Саткалиев не имеет и не имел ранее каких-либо родственных связей с Первым Президентом", - говорится в заявлении Минэнерго.
В ведомстве напомнили, что согласно законодательству распространение заведомо ложных сведений является уголовно наказуемым деянием.
Алмасадам Саткалиев стал министром энергетики 4 апреля. Ранее он возглавлял "Самрук-Казына". Согласно общедоступной информации, у него 5 детей.
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