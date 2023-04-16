Православные христиане празднуют Пасху

Православные верующие отмечают самый важный из христианских праздников, передает ИА «NewTimes.kz».
Пасха – переходящий праздник, каждый год он отмечается в разное время (не ранее 4 апреля и не позднее 8 мая), дата вычисляется по лунно-солнечному календарю.
Пасху все православные празднуют в один день.
Богослужения этой ночи прошли во всех православных приходах, таинство службы считается одним из самых важных. Празднование Пасхи продолжается 40 дней – до Вознесения Господня, все это время православные верующие при встрече приветствуют друг друга словами «Христос воскресе!»
Символами Пасхи считаются крашеные яйца и куличи, которые дарят друг другу. Еще одним из символов считается благодатный огонь. Чудо схождения благодатного огня произошло накануне праздника Воскресения Христова.
С праздником всех православных казахстанцев поздравил президент страны Касым-Жомарт Токаев. Он отметил, что этот праздник олицетворяет торжество добра, мира и справедливости, а также побуждает людей к милосердию и заботе о ближних.
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