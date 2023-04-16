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Православные христиане празднуют Пасху

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 09:03
Православные христиане празднуют Пасху
Фото из открытых источников
Православные верующие отмечают самый важный из христианских праздников, передает ИА «NewTimes.kz».

Пасха – переходящий праздник, каждый год он отмечается в разное время (не ранее 4 апреля и не позднее 8 мая), дата вычисляется по лунно-солнечному календарю.

Пасху все православные празднуют в один день.

Богослужения этой ночи прошли во всех православных приходах, таинство службы считается одним из самых важных. Празднование Пасхи продолжается 40 дней – до Вознесения Господня, все это время православные верующие при встрече приветствуют друг друга словами «Христос воскресе!»

Символами Пасхи считаются крашеные яйца и куличи, которые дарят друг другу. Еще одним из символов считается благодатный огонь. Чудо схождения благодатного огня произошло накануне праздника Воскресения Христова.

С праздником всех православных казахстанцев поздравил президент страны Касым-Жомарт Токаев. Он отметил, что этот праздник олицетворяет торжество добра, мира и справедливости, а также побуждает людей к милосердию и заботе о ближних.


Источник: newtimes.kz
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