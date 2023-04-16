Участие казахстанцев в вооруженном конфликте в Украине расследуют в КНБ

В КНБ РК подтвердили, что ведут расследование по фактам участия казахстанских граждан в вооруженных столкновениях в Украине, передает Liter.kz со ссылкой на “Курсив”.
Всего расследуется десять уголовных дел. Информация о том, сколько именно в этих делах фигурантов, какое именно участие и на какой стороне они принимали в конфликте, разглашению не подлежит.
Накануне заместитель министра иностранных дел Казахстана Роман Василенко высказался об участии казахстанцев в боевых действиях в Украине в интервью телеканалу Al Jazeera. Он четко обозначил, что участие казахстанцев в каких-либо конфликтах на территории других стран является незаконным.
Эти люди, если они решатся на это, подлежат уголовному преследованию и наказанию достаточно суровому – так что наемников мы не поощряем, — заявил Василенко.
Он также подчеркнул, что политика Казахстана является многовекторной, нацеленной на добрые отношения со всеми странами.
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