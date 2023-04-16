Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Воскресенье, 16 Апреля
+7...+5
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 450.25 KZT
  • €1 = 497.93 KZT
  • 1 RUB = 5.52 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана

Участие казахстанцев в вооруженном конфликте в Украине расследуют в КНБ

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 09:47
Участие казахстанцев в вооруженном конфликте в Украине расследуют в КНБ
Фото из открытых источников
В КНБ РК подтвердили, что ведут расследование по фактам участия казахстанских граждан в вооруженных столкновениях в Украине, передает Liter.kz со ссылкой на “Курсив”.

Всего расследуется десять уголовных дел. Информация о том, сколько именно в этих делах фигурантов, какое именно участие и на какой стороне они принимали в конфликте, разглашению не подлежит.

Накануне заместитель министра иностранных дел Казахстана Роман Василенко высказался об участии казахстанцев в боевых действиях в Украине в интервью телеканалу Al Jazeera. Он четко обозначил, что участие казахстанцев в каких-либо конфликтах на территории других стран является незаконным.

Эти люди, если они решатся на это, подлежат уголовному преследованию и наказанию достаточно суровому – так что наемников мы не поощряем, — заявил Василенко.

Он также подчеркнул, что политика Казахстана является многовекторной, нацеленной на добрые отношения со всеми странами.


Источник: liter.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика