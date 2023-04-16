Три хоккеиста отказались от гражданства Казахстана перед ЧМ-2023

Хоккеисты Егор Петухов, Антон Сагадеев и Алексей Маклюков отказались от казахстанского гражданства в пользу российского и не будут выступать за сборную Казахстана, передает Tengri Sport со ссылкой на Шайба.kz.
Ранее сообщалось, что Петухов покинет "Барыс". Маклюков последние два сезона играл за магнитогорский "Металлург", а прежде на протяжении четырех лет защищал цвета "Барыса". Сагадеев, в свою очередь, собирался продолжить карьеру в "Сочи".
Все трое, получив казахстанское гражданство, не отказались от российского. Теперь решили не выступать за сборную Казахстана.
Накануне Андрея Скабелку освободили от должности главного тренера национальной команды, на его место назначили Галыма Мамбеталиева.
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Напомним, казахстанцы сыграют на чемпионате мира - 2023, который пройдет с 12 по 28 мая в Риге (Латвия) и Тампере (Финляндия). На групповом этапе им будут противостоять команды Канады, Чехии, Латвии, Словакии, Словении, Норвегии и Швейцарии.
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