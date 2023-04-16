Четвертое землетрясение за сутки зафиксировано в 377 километрах от Алматы

Четвертое землетрясение за сутки зафиксировано сетью сейсмических станций ТОО "СОМЭ" МЧС РК, передает корреспондент Tengrinews.kz. Оно произошло в 16:12 по времени Алматы. Магнитуда подземных колебаний составила 4.0.
По сообщению дежурного оператора ЦСО "Алматы", эпицентр землетрясения расположен в 377 километрах на северо-восток от города Алматы на территории Казахстана. Это приблизительно в районе города Сарканд.
Энергетический класс землетрясения 8.8. Глубина залегания 15 километров. Сведений об ощутимости нет.
Напомним, что первое землетрясение было зафиксировано в 07:40 утра. Эпицентр землетрясения был расположен в 325 километрах на восток от города Алматы на границе Китая и Казахстана.
Второе землетрясение произошло в 43 километрах на восток от города Алматы на территории Казахстана.
Третье землетрясение за сегодня произошло в 10:38 по времени Алматы. Эпицентр землетрясения был расположен в 560 километрах на юго-восток от города Алматы на территории Китая.
Во всех случаях жители города Алматы подземные колебания не почувствовали.
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