"Я перенес операцию". Мухамедиулы попросил домашний арест

Руководитель Национального музея Арыстанбек Мухамедиулы попросил суд изменить ему меру пресечения и освободить его под домашний арест, передает корреспондент Tengrinews.kz.
В суде Мухамедиулы указал, что главное судебное разбирательство началось без предварительных слушаний.
"Ваша честь, чтобы не нарушать Конституцию, нам бы целесообразно сперва начать предварительное слушание, а затем перейти на главное судебное разбирательство. Мы столько ходатайств дали, чтобы перенесли на домашний арест, в связи с тем, что я буквально несколько дней назад перенес вторую операцию, здоровье с каждым днем ухудшается", - заявил Мухамедиулы.
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Фото Tengrinews.kz/Турар Казангапов
Руководитель Национального музея Арыстанбек Мухамедиулы попросил суд изменить ему меру пресечения и освободить его под домашний арест, передает корреспондент Tengrinews.kz.
В суде Мухамедиулы указал, что главное судебное разбирательство началось без предварительных слушаний.
"Ваша честь, чтобы не нарушать Конституцию, нам бы целесообразно сперва начать предварительное слушание, а затем перейти на главное судебное разбирательство. Мы столько ходатайств дали, чтобы перенесли на домашний арест, в связи с тем, что я буквально несколько дней назад перенес вторую операцию, здоровье с каждым днем ухудшается", - заявил Мухамедиулы.
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"); background-repeat: no-repeat; background-position: 97% 50%; border-radius: 100px;"> Алматы Астана Актау Актобе Атырау Балхаш Жезказган Караганда Кокшетау Костанай Кызылорда Павлодар Петропавловск Семей Талдыкорган Тараз Туркестан Уральск Усть-Каменогорск Шымкент
сейчас пасмурно и ожидается небольшой дождь,
+13°C
Сегодня, 13:00
Курс валют 450.34 497.93 5.52Қазақша+7 (777) 001 44 99
ПОДПИСАТЬСЯ НА КАНАЛ НОВОСТЕЙ TENGRINEWS:Google NewsЯндекс НовостиEmail рассылкаНовостиНовости КазахстанаНовости мира
Фото Tengrinews.kz/Турар Казангапов
Руководитель Национального музея Арыстанбек Мухамедиулы попросил суд изменить ему меру пресечения и освободить его под домашний арест, передает корреспондент Tengrinews.kz.
В суде Мухамедиулы указал, что главное судебное разбирательство началось без предварительных слушаний.
"Ваша честь, чтобы не нарушать Конституцию, нам бы целесообразно сперва начать предварительное слушание, а затем перейти на главное судебное разбирательство. Мы столько ходатайств дали, чтобы перенесли на домашний арест, в связи с тем, что я буквально несколько дней назад перенес вторую операцию, здоровье с каждым днем ухудшается", - заявил Мухамедиулы.
Кроме того, Мухамедиулы попросил суд отменить разбирательство данного дела, так как не признал свою вину.
Процесс проходит в Байконурском районном суде № 2. Дело рассматривает судья Баглан Идрисов.
Напомним, директор Национального музея Арыстанбек Мухамедиулы находится под стражей с мая 2022 года. Тогда Антикоррупционная служба выдвинула против него обвинения в хищении бюджетных средств.
В прошлом году Антикоррупционная служба начала расследование в отношении должностных лиц Нацмузея и других лиц по признакам хищения бюджетных средств в размере 146 миллионов тенге в рамках договора о государственных закупках по проведению международной выставки "Шествие Золотого человека по музеям мира".
Кроме того, по данным Антикора, при реализации в 2017-2018 годах проекта "Создание 3D-моделей объектов, включенных в общенациональный перечень для популяризации объектов на информационных ресурсах" Нацмузей необоснованно завысил стоимость работ на 1,2 миллиарда тенге. По официальным данным, предварительная сумма ущерба государству по расследуемым уголовным делам составляет порядка 7 миллиардов тенге.
В январе этого года в данном деле появились новые обстоятельства. Тогда стало известно об аресте бывшего заместителя директора Национального музея Алмаза Нуразхана. В феврале этого года Арыстанбеку Мухамедиулы продлили арест на два месяца.
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