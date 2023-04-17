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На казахстанских АЗС выросли цены на бензин и дизель

Просмотров:676 Опубликовано: Сегодня, 13:03
На казахстанских АЗС выросли цены на бензин и дизель
Фото ©Алихан Сариев
Цены на бензин и дизель повысились на АЗС Алматы, передает корреспондент Tengrinews.kz.

По состоянию на утро 17 апреля на автозаправках Алматы цена на бензин марки АИ-92 составляет 205 тенге.

На казахстанских АЗС выросли цены на бензин и дизель

Фото ©Алихан Сариев. Фото от 17 апреля 2023 года.


При этом уровень цен на АИ-95/96 на автозаправках Алматы разный. Если на Sinooil по состоянию на утро 17 апреля литр АИ-96 стоит 222 тенге, но на Royal Petrol и "Газпромнефти" заправиться АИ-95 можно по 230 тенге за литр.

На казахстанских АЗС выросли цены на бензин и дизель

Фото ©Алихан Сариев. Фото от 17 апреля 2023 года.


Цена на дизтопливо на заправках Sinooil - 295 тенге. На заправке "Газпромнефть" - 450 тенге.

На казахстанских АЗС выросли цены на бензин и дизель

Фото ©Алихан Сариев. Фото от 17 апреля 2023 года.


На казахстанских АЗС выросли цены на бензин и дизель


Между тем в Астане на АЗС Nomad Oil по улице Керей Жанибек хандар стоимость бензина несильно отличается от алматинских цен. Здесь АИ-92 тоже отпускают по 205 тенге за литр, АИ-95 - уже по 224 тенге, а АИ-98 - также по 245 тенге. Ну а дизельное топливо продается по 295 тенге за один литр.

Также цены на топливо поднялись на АЗС Кызылорды.

Напомним, 12 апреля 2023 года в Казахстане вступил в силу приказ Министерства энергетики о предельных розничных ценах на бензин и дизтопливо.

"Установление новых розничных цен на некоторые виды топлива является вынужденной мерой и связано с необходимостью снижения диспаритета его стоимости с соседними странами. Это позволит уменьшить отток нефтепродуктов из страны и обеспечить возрастающие потребности внутреннего рынка", - сообщили ранее в Минэнерго.

С принятием приказа предельные цены на ГСМ составляют:

-на бензин марки АИ-92 и АИ-93 - до 205 тенге за литр;
-на дизельное топливо - до 295 тенге за литр.


Источник: Тengrinews.kz
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Комментарии ( 2 )

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Ирон (Посетители) Сегодня, 13:38
Значит скоро газ вырастет.а за ним и цены на такси и так по 500 возят.ждем что будет
 
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Leocat (Посетители) Сегодня, 13:09
То есть, если у вас дизельное авто, вы будете тратить половину месячной зарплаты, просто что бы ездить на работу и домой?

Круто чо.
 
 

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