Прокуроры предупредили родителей после скандального видео из Усть-Каменогорска

Прокуратура Усть-Каменогорска распространила обращение, связанное с избиением школьницы. Видеозапись инцидента активно распространяется в социальных сетях и мессенджерах, передает корреспондент Tengrinews.kz.



В надзорном органе сообщили, что в настоящее время полиция расследует уголовные дела как по факту самого хулиганства, так и по факту распространения упомянутой записи.



"Учитывая, что распространение вышеуказанного видеоролика (пропагандирующего жестокость и насилие. - Прим.) причиняет моральные и психологические страдания потерпевшей и ее родственникам, убедительно просим вас принять меры к нераспространению этой видеозаписи и ее удалению из телефонов детей. Также предупреждаем, что за распространение и рассылку подобных видеоматериалов действующим законодательством предусмотрена уголовная ответственность по статье 313 Уголовного кодекса (предусматривает наказание в виде лишения свободы до двух лет. - Прим.)", - напомнили в прокуратуре.



Также в прокуратуре попросили родителей незамедлительно сообщать в правоохранительные органы о фактах буллинга.



"Родители детей, совершающих противоправные деяния, также могут быть привлечены к административной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию и (или) образованию несовершеннолетних детей по статье 127 Кодекса об административных правонарушениях", - говорится в распространенном сообщении.



Напомним, в начале апреля в соцсети попал ролик из Усть-Каменогорска с избиением девушки. Видео записывалось в туалете, одна девушка наносила удары своей сверстнице с особой жестокостью. Предположительно, вторая снимала все происходящее на видео. Ситуация вызвала общественный резонанс, позже выяснилось, что в скандальной записи фигурировали ученицы одной из городских школ.