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"Ситуация сложная, но не уникальная": дипломаты от Талибана начнут работать в Казахстане

Просмотров:218 Опубликовано: Сегодня, 17:00
"Ситуация сложная, но не уникальная": дипломаты от Талибана начнут работать в Казахстане
Фото:elements.envato.com
Как сообщил на брифинге официальный представитель МИД Айбек Смадияров в ответ на информацию об аккредитации афганских дипломатов, казахстанская сторона приняла положительное решение, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Хочу прояснить ситуацию. С падением предыдущего режима в августе 2021 года образовался вакуум власти. Посольства Исламской республики Афганистан за рубежом перестали представлять данное государство. Ситуация сложная, но не уникальная. История знает множество примеров смены власти в ряде государств, что влечет за собой вопрос легитимности новых властей. Прежде всего, хочу напомнить слова Главы государства о том, что мы не оставим Афганистан один на один с текущими трудностями, высказанные в сентябре 2021 года, то есть сразу после прихода талибов к власти", - заявил Смадияров.

При этом официальный представитель МИД Казахстана подчеркнул, что прибытие в Казахстан представителей новой администрации Афганистана не означает признания. Это остается прерогативой ООН.

"Напомню, что такие же миссии уже присутствуют в ряде стран. В Узбекистане, Кыргызстане, Туркменистане, России, КНР, Катаре, ОАЭ, и Пакистане", - отметил Смадияров.

Также официальный представитель МИД сообщил, что в торговом доме в Герате откроется торговое представительство Казахстана.

Напомним, что ранее представитель Талибана попросил Казахстан принять новых афганских дипломатов. Это предложение было озвучено во время встречи заместителя премьер-министра - министра торговли и интеграции Казахстана Серика Жумангарина в Кабуле с представителем правительства "Талибан" (организация, запрещенная в Казахстане) - заместителем премьер-министра по экономическим вопросам Муллой Абдул Гани Барадаром Ахундом.

Встреча состоялась во дворце Чахар Чинар. По данным офиса вице-премьера Афганистана, стороны обсудили важные политические, экономические, коммерческие, транспортные, железнодорожные и другие инициативы. В ходе встречи Абдул Гани Барадар выразил признательность Казахстану за гуманитарную помощь и отметил, что "обе страны всегда поддерживали теплые отношения и тесное сотрудничество".


Источник: Тengrinews.kz
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