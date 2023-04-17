В МИД ответили на слухи вокруг безвизового режима с Китаем

Как рассказал на брифинге официальный представитель МИД Айбек Смадияров, планы по введению безвизового режима между Казахстаном и Китаем вызвали в обществе дискуссию о наплыве граждан Поднебесной в нашу страну, передает корреспондент Tengrinews.kz.



По словам Смадиярова, соглашение с Китаем о взаимном освобождении от визовых требований еще находится на обсуждении: оно не подписано и не вступило в законную силу. При этом Смадияров напомнил, что граждане Китая уже имеют право находиться в Казахстане без визы 14 дней.



"Аргументы о возможном оседании китайских граждан в Казахстане не имеют никакой основы. Обращаю внимание, что граждане КНР с июня 2022 года уже имеют право без визы находиться в Казахстане 14 дней. Такого огромного потока китайцев, которые якобы забирают наши рабочие места, не наблюдается. Мы уже им открыли границы", - отметил официальный представитель МИД.



Согласно условиям проекта нового соглашения граждане КНР смогут находиться в Казахстане без визы до 30 календарных дней в целях осуществления частных дел, туризма, лечения, международных перевозок, транзита, а также деловых целей. При этом в рамках безвизового режима им и другим иностранцам запрещается осуществление трудовой или иной оплачиваемой деятельности в Казахстане.



"Взаимная либерализация визового режима между Казахстаном и Китаем станет еще одним шагом по созданию прогрессивной правовой базы для инвестиционной деятельности, поддержки инвесторов через предоставление стабильных и предсказуемых условий деловых поездок как в Китай, так и в Казахстан, что значительно упрощает их планирование", - резюмировал Смадияров.



Ранее сообщалось, что Казахстан и Китай введут взаимный безвизовый режим.



Экономист Куаныш Жаиков, комментируя возможные плюсы для экономики Казахстана, также отметил, что не видит в нововведении политических рисков.



"Это не та страна, которая "болеет" колониальным мышлением по отношению к Центральной Азии. Страна в основном занималась внутренними делами и в целом за глобальными амбициями территориального захвата не была замечена, в отличие от наших северных соседей, европейских стран и так далее. Китай всегда варился в собственной каше. Они предпочитают действовать экономически долгосрочно. Экономически это будет очень удачное решение для Казахстана, я бы сказал даже, историческое", - сказал Куаныш Жаиков.

