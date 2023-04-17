В суде показали особняк Гульмиры Сатыбалды в Алматинской области, в котором, по версии следствия, удерживали похищенную Айгуль Мекешеву, передает корреспондент Tengrinews.kz.



В Астане продолжается судебное разбирательство в отношении экс-супруги бизнесмена Кайрата Сатыбалдыулы Гульмиры Сатыбалды. Ее обвиняют в похищении человека и самоуправстве. Также о рейдерском захвате бизнеса заявляют два предпринимателя.



В суде ознакомились с материалами уголовного дела, в котором потерпевшая Айгуль Мекешева показывала и рассказывала, как произошло ее похищение. На кадрах особняк Гульмиры Сатыбалды в поселке Жандосово в Алматинской области. Именно там, по словам потерпевшей, ее удерживали и заставили переписать свою компанию на других людей.







Айгуль Мекешева рассказала, что 1 октября 2020 года в вечернее время возвращалась домой. В подъезде она встретила двух незнакомых мужчин, они силой увезли в ее загородный дом Гульмиры Сатыбалды и заперли в подвале. Дома у нее остались несовершеннолетние дети.



"Света не было. Я испугалась за свою жизнь, попросила, чтобы включили свет, но мне ответили: "Нет, ты этого не заслуживаешь". Через некоторое время по лестнице спустилась правая рука Сатыбалды Айгерим Сыздыкова.



У нее была сумка и документы на руках. Я поинтересовалась, зачем шоу, если бы попросили, в подъезде бы подписала. Она ответила, что исполняет поручения Гульмиры Сатыбалды, сказала: "Ты же сама знаешь, ее приказы не обсуждаются, только на исполнение". Она конкретно ставила вопрос: "Выбирай: либо старшая дочь, либо младшая. Если не подпишешь, они дома одни остались, мы их ликвидируем". Я была морально подавлена и согласилась без лишних вопросов. Я вела себя очень спокойно и сказала, что подпишу все: "Только отпустите", - рассказала Мекешева.





Напомним, Гульмира Сатыбалды заключила неоднозначное медиативное соглашение с потерпевшей Айгуль Мекешевой, которую, по версии обвинения, Сатыбалды похитила и угрожала убить ее детей.



На одном из заседаний прокурор Азамат Сарсембаев зачитал обвинительный акт по делу экс-супруги олигарха Кайрата Сатыбалдыулы Гульмиры Сатыбалды. В суде Гульмира Сатыбалды сообщила, что полностью не признает вину. Другие подсудимые по делу частично признали вину.



Ранее сторона гособвинения сообщала, что подсудимая Гульмира Сатыбалды пыталась покинуть Казахстан во время досудебного разбирательства.



В марте 2022 года Антикоррупционная служба сообщала о начале досудебного расследования. Фигурантами дела стали Кайрат Сатыбалдыулы, его бывшая супруга Гульмира и другие лица. Их подозревали в рейдерском захвате бизнеса.



Позже суд арестовал Гульмиру Сатыбалды на два месяца. Изначально ее подозревали в хищении 747 миллионов тенге. Однако позже в Антикоре начали расследовать дело по фактам незаконного завладения долями участия и активами ряда предприятий, а также похищения человека и незаконного лишения свободы.



По версии следствия, Гульмира Сатыбалды пыталась захватить акции крупных компаний, которые занимаются производством напитков.

