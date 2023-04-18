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Военная прокуратура ответила на мнение о частых суицидах в армии

Просмотров:44 Опубликовано: Сегодня, 11:31
Военная прокуратура ответила на мнение о частых суицидах в армии
Фото Tengrinews.kz/Турар Казангапов
В ходе заседания в Сенате первый заместитель главного военного прокурора Максат Казиев озвучил статистику о причинах смертности в казахстанской армии, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Как следует из доклада Казиева, начиная с 2020 года умерли 270 казахстанских военнослужащих. Из них 78 воинов - в 2020 году, 96 - в 2021 году, 85 - в 2022 году. С начала 2023 года ушли из жизни 11 наших защитников. При этом 36 процентов всех смертей приходится на болезни, 24 процента - на дорожно-транспортные происшествия, 20 процентов - на суициды.

"По данным Комитета по правовой статистике, в 2018-2022 годах в стране зарегистрирован 17 631 факт суицида и 21 332 попытки суицида. То есть на 10 тысяч граждан приходится девять суицидов и 11 попыток. Из них 86 суицидов и 20 попыток произошли в армии. То есть шесть суицидов и одна попытка на 10 тысяч военнослужащих. Следовательно, общественное мнение о том, что самоубийства часто происходят в армии, не подкрепляется официальными данными", - отметил первый заместитель главного военного прокурора.

Вместе с тем Максат Казиев с сожалением констатировал, что за последние три года девять смертей в войсках произошли из-за преступной деятельности. В их череде - смерть срочника из Мангистау, погибшего через несколько дней после призыва.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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  • Ирон
  • Adai11
 Leocat (Посетители) Сегодня, 11:38
Следовательно, общественное мнение о том, что самоубийства часто происходят в армии, не подкрепляется официальными данными


Никто не доверяет официальным данным. Большинство случаев неуставных взаимоотношений в армии скрывают в казарме. Как правило на вечерней поверке выкрикивают "Я", за того, кто с разбитым лицом лежит спрятанный в каптёрке.

А как нам говорил командира части "3% потерь личного состава в мирное время - это норма".

В странах, где армия защищает ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО олигархат и капитал - никогда не будет ни порядка в армии, как не будет никогда цениться жизни военнослужащего.

С одной стороны армейские годы - это всегда весёлые воспоминания, с другой, с возрастом, осознавая что мы там делали и для кого - становится противно.
 
 

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