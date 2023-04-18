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В военной прокуратуре прокомментировали инцидент с сыном Даулета Турлыханова

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 12:36
В военной прокуратуре прокомментировали инцидент с сыном Даулета Турлыханова
фото с сайта Tengrinews.kz
В кулуарах Сената первый заместитель главного военного прокурора Максат Казиев прокомментировал инцидент с участием сына известного спортсмена, депутата Мажилиса Даулета Турлыханова, передает корреспондент Tengrinews.kz.

В кулуарах Сената первый заместитель главного военного прокурора Максат Казиев прокомментировал инцидент с участием сына известного спортсмена, депутата Мажилиса Даулета Турлыханова, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Как сообщил Казиев, поскольку сын Турлыханова является военнослужащим, военная прокуратура осуществляла надзор за этим уголовным делом. Сейчас оно завершено и находится на стадии судебного рассмотрения.

"Он (сын Турлыханова - прим.) является солдатом срочной службы, во время совершения преступления находился в отпуске", - сообщил первый заместитель главного военного прокурора.

По словам Казиева, в случае если вина Турлыханова-младшего будет доказана судом, ответственность понесет и командир части, в которой служил сын депутата.

"В соответствующем порядке, установленном законодательством, командир, конечно, наказание получит", - добавил он.



Напомним, инцидент произошел в ночь на 11 февраля на паркинге возле одного из торговых центров Алматы. Тогда был избит известный адвокат, о произошедшем рассказала супруга пострадавшего Олега Чернова, юрист Анна Димитриевич. Она была рядом с мужем и тоже получила травмы. Дело получило общественный резонанс.

Сам Даулет Турлыханов публично отреагировал на поступок сына и призвал принять решение по этому инциденту правоохранительные органы.


Источник: Tengrinews.kz
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