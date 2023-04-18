В военной прокуратуре прокомментировали инцидент с сыном Даулета Турлыханова

В кулуарах Сената первый заместитель главного военного прокурора Максат Казиев прокомментировал инцидент с участием сына известного спортсмена, депутата Мажилиса Даулета Турлыханова, передает корреспондент Tengrinews.kz.
В кулуарах Сената первый заместитель главного военного прокурора Максат Казиев прокомментировал инцидент с участием сына известного спортсмена, депутата Мажилиса Даулета Турлыханова, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Как сообщил Казиев, поскольку сын Турлыханова является военнослужащим, военная прокуратура осуществляла надзор за этим уголовным делом. Сейчас оно завершено и находится на стадии судебного рассмотрения.
"Он (сын Турлыханова - прим.) является солдатом срочной службы, во время совершения преступления находился в отпуске", - сообщил первый заместитель главного военного прокурора.
По словам Казиева, в случае если вина Турлыханова-младшего будет доказана судом, ответственность понесет и командир части, в которой служил сын депутата.
Напомним, инцидент произошел в ночь на 11 февраля на паркинге возле одного из торговых центров Алматы. Тогда был избит известный адвокат, о произошедшем рассказала супруга пострадавшего Олега Чернова, юрист Анна Димитриевич. Она была рядом с мужем и тоже получила травмы. Дело получило общественный резонанс.
Сам Даулет Турлыханов публично отреагировал на поступок сына и призвал принять решение по этому инциденту правоохранительные органы.
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Оставьте свой комментарий первым.