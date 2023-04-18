О "побеге" казахстанских призывников в Россию высказались в военной прокуратуре

Депутат Сената Сергей Ершов поднял вопрос о бегстве призывников из Северо-Казахстанской области в соседнюю Российскую Федерацию. Сенатор высказался по теме, упомянув, что данная информация появилась в некоторых СМИ, передает корреспондент Tengrinews.kz.
"Недавно в СМИ вышла информация о том, что из Северного Казахстана в Россию бегут призывники, чтобы не идти служить в армию. К примеру, на сегодняшний день на территории соседнего государства находится порядка 250 призывников, подлежащих призыву весной. Мой вопрос представителю прокуратуры: действительно ли это так? Мы только недавно обсуждали российские проблемы, к нам бегали, как вдруг побежали наши. Меня интересует вопрос практический: а что с этими ребятами будет?" - спросил на заседании комитета сенатор Ершов.
По словам первого заместителя главного военного прокурора Максата Казиева, надзорный орган и Министерство обороны в курсе данной ситуации и работают в рамках своих полномочий.
"На первоначальном этапе (установлено - прим.), что 120 человек являются студентами, которые обучаются в Российской Федерации. При наличии у них обоснования, что они действительно обучаются, это является отсрочкой", - пояснил первый заместитель главного военного прокурора.
В свою очередь те, кто нигде не учится, рискуют быть признанными уклонистами при их выявлении на территории Казахстана, отметил Казиев.
"Они в любом случае прибудут (домой - прим.), существует же миграционное законодательство. А обязать их сюда привезти – мы такого права не имеем. Этого не будет", - добавил первый заместитель главного военного прокурора.
Отметим, что на заседании в Сенате первый заместитель главного военного прокурора Максат Казиев озвучил статистику о причинах смертности в казахстанской армии.
По официальным данным, начиная с 2020 года умерли 270 казахстанских военнослужащих. Из них 78 воинов - в 2020 году, 96 - в 2021 году, 85 - в 2022 году. С начала 2023 года ушли из жизни 11 человек. При этом 36 процентов всех смертей приходится на болезни, 24 процента - на дорожно-транспортные происшествия, 20 процентов - на суициды.
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Оставьте свой комментарий первым.