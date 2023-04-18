О "побеге" казахстанских призывников в Россию высказались в военной прокуратуре

Депутат Сената Сергей Ершов поднял вопрос о бегстве призывников из Северо-Казахстанской области в соседнюю Российскую Федерацию. Сенатор высказался по теме, упомянув, что данная информация появилась в некоторых СМИ, передает корреспондент Tengrinews.kz.



"Недавно в СМИ вышла информация о том, что из Северного Казахстана в Россию бегут призывники, чтобы не идти служить в армию. К примеру, на сегодняшний день на территории соседнего государства находится порядка 250 призывников, подлежащих призыву весной. Мой вопрос представителю прокуратуры: действительно ли это так? Мы только недавно обсуждали российские проблемы, к нам бегали, как вдруг побежали наши. Меня интересует вопрос практический: а что с этими ребятами будет?" - спросил на заседании комитета сенатор Ершов.



По словам первого заместителя главного военного прокурора Максата Казиева, надзорный орган и Министерство обороны в курсе данной ситуации и работают в рамках своих полномочий.



"На первоначальном этапе (установлено - прим.), что 120 человек являются студентами, которые обучаются в Российской Федерации. При наличии у них обоснования, что они действительно обучаются, это является отсрочкой", - пояснил первый заместитель главного военного прокурора.



В свою очередь те, кто нигде не учится, рискуют быть признанными уклонистами при их выявлении на территории Казахстана, отметил Казиев.



"Они в любом случае прибудут (домой - прим.), существует же миграционное законодательство. А обязать их сюда привезти – мы такого права не имеем. Этого не будет", - добавил первый заместитель главного военного прокурора.



Отметим, что на заседании в Сенате первый заместитель главного военного прокурора Максат Казиев озвучил статистику о причинах смертности в казахстанской армии.



По официальным данным, начиная с 2020 года умерли 270 казахстанских военнослужащих. Из них 78 воинов - в 2020 году, 96 - в 2021 году, 85 - в 2022 году. С начала 2023 года ушли из жизни 11 человек. При этом 36 процентов всех смертей приходится на болезни, 24 процента - на дорожно-транспортные происшествия, 20 процентов - на суициды.

