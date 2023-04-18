Смерть топ-менеджера "Оператора РОП": по делу назначены дополнительные экспертизы

По делу о смерти одного из топ-менеджеров ТОО "Оператор РОП" назначены дополнительные экспертизы, сообщили в Министерстве внутренних дел Казахстана, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, отвечая на официальный запрос, уголовное дело расследуется следственным управлением Департамента полиции Астаны по статье 105, части 1 УК ("Доведение до самоубийства").
Как уточняется, по уголовному делу было допрошено 94 свидетеля (родственники, друзья, коллеги и так далее). В ходе расследования назначены дополнительные экспертизы.
"Согласно заключению СМЭ, смерть указанного лица наступила от механической асфиксии при сдавлении органов шеи петлей в результате повешения. Других телесных повреждений на трупе не обнаружено. Также в его служебном кабинете на столе обнаружена предсмертная рукописная записка.
В ходе расследования от супруги потерпевшего представлено заключение частной компании из Москвы, в которой указано о наличии второй странгуляционной борозды у трупа (след от сдавливания шеи петлей - прим.). В связи с чем по ее ходатайству и согласованию с прокуратурой Астаны компетентным органам России направлено международное поручение о проведении дополнительных судебных экспертиз", - сообщили корреспонденту в МВД.
В январе 2022 года стало известно о смерти одного из топ-менеджеров ТОО "Оператор РОП".
19 января правительство приняло постановление в отношении ТОО "Оператор РОП", лишив его права собирать деньги за утильсбор, а также забрав в собственность государства активы, созданные за счет средств утилизационного сбора.
Новым казахстанским администратором утильсбора стало акционерное общество "Жасыл даму", на 100 процентов принадлежащее государству.
Кроме того, в январе Антикоррупционная служба сообщила о задержании председателя правления ТОО "Оператор РОП" Медета Кумаргалиева и вице-министра экологии Ахметжана Примкулова.
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