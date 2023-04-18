Столкнул с эскалатора: пострадавший карагандинец рассказал подробности конфликта

Пострадавший в результате падения с эскалатора карагандинец рассказал подробности происшествия, передает корреспондент Tengrinews.kz.



По словам пострадавшего, нападение незнакомца произошло в одном из торгово-развлекательных центров города 11 апреля. В тот день карагандинец пришел в парикмахерскую, расположенную в ТРЦ. Перед стрижкой мужчина решил помыть руки и зашел в уборную.



"Я зашел в уборную и услышал, что в одной из кабинок ругаются двое мужчин. Их лиц я не видел. Затем, судя по звукам, они начали драться. Я решил уйти оттуда. Выходя из уборной, заметил, что за мной бежит один из участников драки. Я остановился, и он стал нападать на меня. Тогда я стал отбиваться и повалил его. В этот момент он предложил разойтись мирно. Я согласился, и мы разошлись. Но как только я встал на эскалатор, он развернулся и с разбегу пнул меня. Я полетел вниз, перешагнув несколько ступеней эскалатора, и ударился об пол. У меня разорвана губа, сломаны зубы, тело все еще в синяках", - рассказал пострадавший.



Сейчас молодой человек находится на больничном. В общей сложности ему придется пробыть дома около двух недель.



"От полиции я узнал, что парень ранее находился на учете в психоневрологическом диспансере. Но вроде его уже сняли с учета. Сейчас его снова поместили в диспансер. Я считаю, это правильно. Ведь он опасен для окружающих. На моем месте могли оказаться ребенок или женщина. Сейчас идет следствие по данному факту, уголовное дело заведено по статье "Хулиганство". Я с этим не согласен. Какое это хулиганство? Это покушение на жизнь. Очень надеюсь, что прокуратура и вышестоящие органы возьмут под свой контроль это дело. Я хочу, чтобы все было по закону и он понес наказание. Считаю, что такие люди нуждаются в постоянном присмотре или изоляции", - добавил пострадавший.



Мужчина отметил, что ни во время драки, ни после случившегося он не видел охранников торгово-развлекательного центра. После падения ему помогли встать очевидцы происшествия, которым он очень благодарен.



Напомним, ранее сообщалось, что в одном из торговых домов Караганды мужчина пнул незнакомца на эскалаторе. Пострадавший от удара не удержал равновесие и упал с высоты полутора-двух метров вниз. Полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 31-летний житель города, ранее состоявший на учете в психоневрологическом диспансере.



По факту нанесения телесных повреждений зарегистрировано уголовное дело по части 1 статьи 293 УК "Хулиганство". Задержанный находился в неадекватном состоянии и был помещен в психоневрологический диспансер.

