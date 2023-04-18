Ставка на МСБ: как власти будут поднимать "новую волну" предпринимательства

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая в конце марта на открытии первой сессии парламента Республики Казахстан VIII созыва, заявил о необходимости формирования в стране "новой волны" предпринимателей, способных взять на себя ответственность за экономический прогресс республики. И уточнил, что костяк этой новой волны должен составить малый и средний бизнес Казахстана.



"В целом, создание открытой и самодостаточной рыночной экономики остается главным нашим приоритетом, при этом движущей силой экономики и рынка труда должно стать малое и среднее предпринимательство – об этом много говорилось и ранее, однако значимых сдвигов в данном направлении так и не достигнуто. Поэтому понадобится поменять акценты в нашей экономической политике - нужно запустить комплекс полноценных мер поддержки малого и среднего бизнеса, который должен в полной мере ощутить свою значимую роль в развитии страны. Нам необходима новая волна предпринимателей, способных взять на себя ответственность за экономический прогресс Казахстана", - сказал глава государства.



Ядром этой "новой волны" он видит бизнесменов, которые без доступа к административным ресурсам, за счет предпринимательских талантов и трудолюбия смогли построить успешное дело. По убеждению Токаева, такие люди есть в каждом регионе, теперь важно дать им реальную возможность развивать свой бизнес внутри страны. Президент отметил, что существующая экономическая модель в Казахстане основывается на привлечении инвестиций, в первую очередь, в сырьевые секторы, поэтому средний бизнес в Казахстане развивается бессистемно, только в отдельных регионах, хотя, основываясь на мировом опыте, должен являться основой казахстанской экономики.



"В целом, перед правительством стоит задача привлечения в ключевые отрасли значительных инвестиций, включая зарубежные. Они должны дать ощутимый толчок развитию среднего бизнеса. В этом вопросе волокиты быть не может", - заключил Токаев.



Отметим, что если отталкиваться от чисто количественных показателей, то малый и средний бизнес в стране развивается динамично: в апреле прошлого года первый вице-министр национальной экономики Тимур Жаксылыков сообщил на заседании правительства, что в период с 2015 по 2021 годы доля малого и среднего предпринимательства в ВВП выросла на 7,9% и достигла 34,7%, выпуск продукции отечественным МСБ увеличился почти в два раза и достиг 29,7 трлн тенге в номинальном выражении. А общее количество действующих малых и средних предприятий выросло на 15,2% и достигло 1,4 млн субъектов, общая численность занятых в них казахстанцев также выросла на 10,6% и достигла 3,5 млн человек. В ноябре же прошлого года Бюро национальной статистики страны сообщило о том, что количество субъектов МСБ в Казахстане достигло 1,7 млн, увеличившись за десять месяцев в довольно сложных для бизнеса условиях на 300 тыс.



Но тут следует отметить два аспекта: географическую и отраслевую неравномерность развития МСБ в Казахстане. По сведениям тех же статистиков, более трети всех малых и средних предприятий приходится на три региона – Алматы (343 тыс.), Астану (224 тыс.) и Туркестанскую область (178 тыс.). То есть из 1,7 млн субъектов МСБ более 700 тысяч работает в двух мегаполисах и одной области, на остальные 14 регионов приходится всего 1 млн – очевидно, что при такой диспропорции в большинстве областей страны МСБ не способен решать главные свои социально-экономические задачи: быть двигателем региональной экономики и основным работодателем для населения.



Вторая диспропорция, как уже говорилось выше, отраслевая: более трети нашего МСБ (601 тыс. субъектов) – это предприятия оптовой и розничной торговли, а также станции технического обслуживания автомобилей. И та, и другая, и третья сферы, безусловно, важны, но, когда торговля продуктами втрое превалирует над их производством (в сфере сельского, лесного и рыбного хозяйства в Казахстане задействованы всего 269 тыс. субъектов МСБ), страна рискует получить доминирование на полках магазинов импортной продукции. Со всеми вытекающими и этого последствиями, включая импорт инфляции – что, собственно, сейчас и происходит.



"Если у некоторых наших соседей укрепляется нацвалюта, то на этом фоне растут цены и в Казахстане. Значит должна быть диверсификация, ведь мы не можем постоянно импортировать инфляцию из соседних стран, - сказал осенью прошлого года по этому поводу спикер сената парламента Маулен Ашимбаев.



– При этом у нас в супермаркетах сельхозпродукцию отечественного производителей зачастую не ставят на прилавки в проходимых местах – там стоит импортная продукция. У них просят немалые деньги дополнительно за это. Если они не дают, то их продукцию задвигают, а на первый план выводят импорт. Импортеры могут себе это позволить, в результате это все способствует росту цен", - констатировал он.



А рост цен, в свою очередь, начинает "глушить" развитие малого бизнеса, поскольку он завязан на платежеспособность населения. Доходы которого обесценивает двухзначная инфляция - получается замкнутый круг, разорвать который без помощи государства просто невозможно. В отрасли АПК, по словам сохранившего свою должность министра сельского хозяйства Ербола Карашукеева, этот порочный круг собираются разрывать доступом субъектов малого и среднего бизнеса к дешевым кредитным ресурсам.



"Крупные промышленные инвестиционные проекты по импортозамещению молока, мясо птицы, овощам планируется реализовать за счет тиражирования успешного опыта Северо-Казахстанской области, предусматривающего выделение льготного возвратного бюджетного кредита под ставку 0,01% акиматам областей сроком на 10 лет для дальнейшего кредитования субъектов агропромышленного комплекса, - говорит министр сельского хозяйства.



– В свою очередь, кредиты для субъектов агропромышленного комплекса будут выданы до 10 лет под 2,5% годовых, с льготным периодом по основному долгу и вознаграждению. В СКО этот опыт дал неплохие результаты, теперь мы хотим распространить этот опыт в каждом регионе по всему Казахстану", - добавил министр на заседании правительства в начале апреля.



Словосочетание "крупные промышленные инвестпроекты" тут является ключевым моментом: реализовывать их будет под выгодные проценты от государства как раз тот самый средний бизнес, который, по словам Токаева, должен стать костяком национальной буржуазии, но по различным причинам эту роль до сих пор не освоил. МСХ в текущем году выделит на реализацию данной схемы 100 млрд тенге, за счет которых будет профинансировано строительство 65 молочно-товарных ферм во всех уголках страны.



Между тем, эту схему финансирования крупных инвестпроектов по всей стране можно использовать не только в сельскохозяйственной сфере, но и в промышленном производстве. Так, министерство энергетики намерено развивать вокруг запущенного в конце прошлого года нефтехимического завода по производству полипропилена мощностью 500 тысяч тонн в год в Атырауской области целую сеть предприятий малого и среднего бизнеса, которые будут выпускать товары широкого спроса.



Согласно международному опыту, возле нефтехимических производств на основе использования базовой нефтехимической продукции предприятия малого и среднего бизнеса развиваются достаточно активно, поскольку после нескольких переделов сырья здесь стоимость конечной продукции возрастает примерно в 10 раз. И вопрос стоит лишь в начальном финансировании таких предприятий, основой для которых вполне могла бы стать схема, апробированная МСХ в Северном Казахстане. Так что возможности перевода среднего и малого предпринимательства в стране на промышленные рельсы у государства имеются, остается ждать, как и когда правительство совместно с бизнесом начнет эти возможности реализовывать.



Автор: Алибек Каиржанов,



Источник: Центр перспективных исследований «NIKA group»