Подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетней задержали в Алматинской области

По официальным данным, подозреваемый водворен в ИВС. 13 апреля этого года в полицию Уйгурского района Алматинской области обратилась местная жительница, сообщившая об изнасиловании своей дочери. Данный факт зарегистрировали по признакам статьи 120 УК РК.



"В рамках расследования указанного факта проводятся все необходимые следственные действия с назначением ряда судебно-медицинских экспертиз. Проверяются доводы сторон для всесторонности, полноты и объективности исследования обстоятельств, необходимых и достаточных для правильного разрешения дела", - сообщили в пресс-службе ведомства.



В соответствии со статьей 201 УПК РК, а также в интересах следствия подробности дела не подлежат разглашению.



Отметим, в Алматинской области также расследуют факт изнасилования ученика 2-го класса. Информацию об инциденте 29 марта распространили ранее в фонде НеМолчи.kz, куда обратилась общественность поселка Касымбек Жамбыльского района Алматинской области. По словам сельчан, вопиющий случай произошел 23 марта этого года в местной школе.