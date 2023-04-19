Госдолг страны: кому и сколько должен Казахстан

Свыше 54 миллиардов долларов или более 25 триллионов тенге составляет государственный долг Казахстана. Об этом в ответ на официальный запрос корреспондента Tengrinews.kz сообщили в Министерстве финансов.



По данным ведомства, такая сумма госдолга образовалась по состоянию на 1 января 2023 года.



В ведомстве уточнили, что 47 миллиардов долларов или свыше 22 триллионов тенге из этой суммы является правительственным долгом. В том числе внешний долг составляет более 7 триллионов тенге (более 16 миллиардов долларов).



При этом, как сообщается, большая часть долга правительства - это внутренний долг, который составляет более 14 триллионов тенге.



Согласно предоставленной информации ведомства, большую часть внутреннего долга, а именно более 10,9 триллиона тенге, составляют государственные долгосрочные казначейские обязательства. Более 1,2 триллиона тенге - государственные среднесрочные казначейские обязательства. Также более 1 триллиона тенге - государственные долгосрочные сберегательные казначейские обязательства. Еще более 814 миллиардов тенге составляют государственные казначейские обязательства, индексированные к ставке TONIA.

Внешний правительственный долг



От общего объема внешнего правительственного долга большую часть составляет кредит от международных финансовых организаций. Среди них Международный банк реконструкции и развития - 1,6 триллиона тенге, Европейский банк реконструкции и развития - более 54 миллиардов тенге, Азиатский банк развития и Исламский банк развития - более 908 миллиардов и более 38 миллиардов тенге. Долг Азиатскому банку инфраструктурных инвестиций составляет более 326 миллиардов тенге. Экспортно-импортный банк Китайской Народной Республики - более 56,8 миллиарда тенге, а также Иностранным коммерческим банкам - более 92,5 миллиарда тенге.



Государственные ценные бумаги, размещенные на российском рынке составляют более 514 миллиардов тенге.



Внешний правительственный долг включает долги иностранным коммерческим банкам, правительственным организациям иностранных государств. Среди них Кувейтский фонд Арабского экономического развития - долг составляет более 852 миллиардов тенге, Японское агентство международного сотрудничества - долг более 115 миллиардов тенге и Кредитное агентство правительства Германии, долг которому составляет более трех миллиардов тенге.



Еврооблигации от общего объема внешнего долга составляют более четырех триллионов тенге.



Напомним, ранее министр финансов Ерулан Жамаубаев пояснил, почему растет госдолг Казахстана.



По прогнозу Министерства финансов, госдолг не должен превышать 30 процентов к ВВП. Для этого ведомство проводит планомерную работу. По словам Жамаубаева, вопрос госдолга является для них основным.