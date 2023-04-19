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Токаев поручил акимам ходить пешком по своим городам

Просмотров:557 Опубликовано: Сегодня, 09:59
Токаев поручил акимам ходить пешком по своим городам
Фото: Tengrinews.kz
Президент РК Касым-Жомарт Токаев раскритиковал инфраструктуру и удобство казахстанских городов. К тому же, говорит президент, сами граждане относятся к городам безалаберно, передает ИА «NewTimes.kz».

По словам Токаева, «наши города выглядят неважно» и чиновникам нужно обратить самое серьезное внимание на обустройство наших городов и столицы.

«Детские площадки не оборудованы, дома ветшают, когда мы бываем заграницей, при гораздо меньших бюджетах города выглядят очень прилично, чисто. Это работа муниципальных властей, с другой стороны и отношение самих горожан. Чего у нас нет в достаточно мере. Мы сталкиваемся с тем, что горожане небрежно безалаберно относятся к своим улицам, домам и прочее. Это работает на ухудшение репутации нашей страны», − заявил глава государства на совещании по вопросам социально-экономического развития страны.

Президент отметил, что вышеперечисленное происходит и в Астане. Токаев считает, что высокому статусу столицы должен соответствовать не только центр города, но и окраины.

«Города выглядят очень плохо. Здесь присутствуют акимы всех уровней, представители маслихатов – обратите внимание. Детская площадка в Семее – опасно ею пользоваться. Акимы должны пешком ходить по своим городам», − заключил он.


Источник: newtimes.kz
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