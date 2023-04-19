Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 19 Апреля
+13...+11
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 451 KZT
  • €1 = 494.88 KZT
  • 1 RUB = 5.53 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана

Ушлый таксист прокатил иностранца в Алматы за 40 тыс тенге

Просмотров:501 Опубликовано: Сегодня, 10:43
Ушлый таксист прокатил иностранца в Алматы за 40 тыс тенге
Фото: ИА «NewTimes.kz»
Алматинский таксист отвез гражданина Индии из аэропорта в Наурызбайский район за 40 тыс тенге, передает ИА «NewTimes.kz».

Инцидент произошел 19 апреля в 6.30. Гражданин Индии воспользовался услугами такси из аэропорта, но не смог оплатить стоимость поездки, так как по итогу она составила целых 40 тыс тенге.

Очевидец запечатлел на видео словесную потасовку водителя такси, требовавшего от пассажира внушительную сумму за поездку.

«Сегодня в 6.30 гражданина Индии привезли к нам в гостевой дом, оказав услуги такси, требовали с иностранца 40 тыс тенге, при этом сравнив цену с «Яндекс» мы видим 6 тыс бизнес классом! Гость 30 минут простоял на улице в -5 мороза, испугавшись, что у него не хватает денег рассчитаться», − говорится в описании к ролику.

На кадрах водитель уверяет, что такая сумма сложилась согласно показателям таксометра, которого у него не было.

В ДП на транспорте сообщили, что гражданин Индии не обращался в ЛОП в аэропорту Алматы. Заявления транспортным полицейским не поступало.



Источник: newtimes.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика