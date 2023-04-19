Ушлый таксист прокатил иностранца в Алматы за 40 тыс тенге

Алматинский таксист отвез гражданина Индии из аэропорта в Наурызбайский район за 40 тыс тенге, передает ИА «NewTimes.kz».Инцидент произошел 19 апреля в 6.30. Гражданин Индии воспользовался услугами такси из аэропорта, но не смог оплатить стоимость поездки, так как по итогу она составила целых 40 тыс тенге.Очевидец запечатлел на видео словесную потасовку водителя такси, требовавшего от пассажира внушительную сумму за поездку.«Сегодня в 6.30 гражданина Индии привезли к нам в гостевой дом, оказав услуги такси, требовали с иностранца 40 тыс тенге, при этом сравнив цену с «Яндекс» мы видим 6 тыс бизнес классом! Гость 30 минут простоял на улице в -5 мороза, испугавшись, что у него не хватает денег рассчитаться», − говорится в описании к ролику.На кадрах водитель уверяет, что такая сумма сложилась согласно показателям таксометра, которого у него не было.В ДП на транспорте сообщили, что гражданин Индии не обращался в ЛОП в аэропорту Алматы. Заявления транспортным полицейским не поступало.