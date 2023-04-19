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Токаев высказался о повышении цен на бензин и дизтопливо

Просмотров:397 Опубликовано: Сегодня, 11:53
Токаев высказался о повышении цен на бензин и дизтопливо
Фото из открытых источников
Касым-Жомарт Токаев высказался о повышении цен на бензин и дизтопливо. По его словам, средства от повышения должны быть направлены на реализацию новых нефтяных и газовых проектов, а не на увеличение доходов посредников, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Мы не одни в данном регионе, у всех цены на топливо выше, чем у нас. Следовательно, все субсидии государства уходят в экономику других стран. Мы либо постепенно повысим тарифы и приблизим их к рынку, либо останемся вовсе без инфраструктуры во всех городах и селах", - сказал Глава государства на совещании, посвященном социально-экономическому развитию страны.

Вместе с тем Касым-Жомарт Токаев поручил правительству принять дополнительные меры по повышению налоговой отдачи для государства при пересмотре цен на нефтепродукты.

"Средства должны быть направлены на реализацию новых нефтяных и газовых проектов, модернизацию НПЗ, а не на увеличение доходов посредников", - отметил Президент.

Говоря о тарифной политике, Глава государства также поручил правительству проработать вопрос введения "социальных норм потребления" регулируемых товаров и услуг.

"Это международная практика", - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Напомним, 12 апреля 2023 года в Казахстане вступил в силу приказ Министерства энергетики о предельных розничных ценах на бензин и дизтопливо.

Согласно документу, предельные цены составляют:

- на бензин марки АИ-92 и АИ-93 до 205 тенге за литр;
- на дизельное топливо до 295 тенге за литр.


Источник: Tengrinews.kz
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