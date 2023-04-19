Токаев: Мы наблюдаем небывалый за последние 15 лет рост цен на продукты

19 апреля 2023 года глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая на совещании по вопросам социально-экономического развития страны, высказался о ценах на продукты, сообщает Zakon.kz.
"Мы наблюдаем небывалый за последние 15 лет рост цен на продовольственные товары. В феврале текущего года инфляция составила 21,3%, достигнув своего пика", – заявил президент.
Он отметил, что более половины средств, которые люди тратят каждый месяц, идет на продукты питания.
- Действия правительства становятся недостаточными. Запретительные и ограничительные меры действуют только временно. Можно сказать, что такие шаги не позволят избавиться от неприятностей раз и навсегда, даже усугубив проблему. Реального результата в развитии сельского хозяйства и промышленности нет. Вот и основная причина пищевой инфляции. Объем производимого в стране товара недостаточен для обеспечения внутреннего спроса. Зависим от импорта, - сказал Касым-Жомарт Токаев.
По его словам, к вопросу насыщения рынка отечественной продукцией, удешевлению факторов ее производства необходимо подходить более комплексно, вдумчиво, без лозунгов и обещаний.
- Нужно пройтись по всей цепочке от производства до реализации и понять, что приводит к удорожанию, - сказал Касым-Жомарт Токаев.
Глава государства подчеркнул, что действующая модель управления агропромышленным комплексом не раскрывает потенциал отрасли.
- Перед правительством стоит задача обеспечения устойчивого роста агропромышленного комплекса. Помимо увеличения объема выпускаемой отечественной продукции, для борьбы с резкими скачками цен важно правильно использовать стабилизационные фонды. Сегодня они действуют разрозненно и непрозрачно. Регулярно выявляются коррупционные схемы. Поэтому предстоит, в том числе, более активно использовать потенциал Продкорпорации для закупа и интервенций по основным товарным позициям, усилить координацию работы Продкорпорации со стабфондами СПК, - сказал Касым-Жомарт Токаев.
Президент отметил, что единообразие подходов, ориентация госкомпании на снижение колебаний цен позволят получить рыночный антиинфляционный инструмент.
В Астане под председательством главы государства Касым-Жомарта Токаева прошло совещание по вопросам социально-экономического развития страны.
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