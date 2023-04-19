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Токаев: Мы наблюдаем небывалый за последние 15 лет рост цен на продукты

Просмотров:400 Опубликовано: Сегодня, 12:15
Токаев: Мы наблюдаем небывалый за последние 15 лет рост цен на продукты
Фото: akorda.kz
19 апреля 2023 года глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая на совещании по вопросам социально-экономического развития страны, высказался о ценах на продукты, сообщает Zakon.kz.

"Мы наблюдаем небывалый за последние 15 лет рост цен на продовольственные товары. В феврале текущего года инфляция составила 21,3%, достигнув своего пика", – заявил президент.

Он отметил, что более половины средств, которые люди тратят каждый месяц, идет на продукты питания.

- Действия правительства становятся недостаточными. Запретительные и ограничительные меры действуют только временно. Можно сказать, что такие шаги не позволят избавиться от неприятностей раз и навсегда, даже усугубив проблему. Реального результата в развитии сельского хозяйства и промышленности нет. Вот и основная причина пищевой инфляции. Объем производимого в стране товара недостаточен для обеспечения внутреннего спроса. Зависим от импорта, - сказал Касым-Жомарт Токаев.

По его словам, к вопросу насыщения рынка отечественной продукцией, удешевлению факторов ее производства необходимо подходить более комплексно, вдумчиво, без лозунгов и обещаний.

- Нужно пройтись по всей цепочке от производства до реализации и понять, что приводит к удорожанию, - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства подчеркнул, что действующая модель управления агропромышленным комплексом не раскрывает потенциал отрасли.

- Перед правительством стоит задача обеспечения устойчивого роста агропромышленного комплекса. Помимо увеличения объема выпускаемой отечественной продукции, для борьбы с резкими скачками цен важно правильно использовать стабилизационные фонды. Сегодня они действуют разрозненно и непрозрачно. Регулярно выявляются коррупционные схемы. Поэтому предстоит, в том числе, более активно использовать потенциал Продкорпорации для закупа и интервенций по основным товарным позициям, усилить координацию работы Продкорпорации со стабфондами СПК, - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент отметил, что единообразие подходов, ориентация госкомпании на снижение колебаний цен позволят получить рыночный антиинфляционный инструмент.

В Астане под председательством главы государства Касым-Жомарта Токаева прошло совещание по вопросам социально-экономического развития страны.


Источник: zakon.kz
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Комментарии ( 1 )

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Leocat (Посетители) Сегодня, 12:49
Мы наблюдаем небывалый за последние 15 лет рост цен на продукты


Осознание проблемы есть, осталось предпринять меры для её решения.
 
 

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