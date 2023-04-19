Министр энергетики Алмасадам Саткалиев в кулуарах правительства рассказал, когда казахстанцам ожидать роста тарифов на электроэнергию, сообщает корреспондент Zakon.kz.



Алмасадам Саткалиев заявил, что сложилась достаточно непростая ситуация в отрасли, и указал на необходимость масштабных инвестиций. По его мнению, для решения проблем необходимо повышение тарифов минимум на 15% ежегодно.



"Речь идет о качественной подготовке к зимнему периоду. Мы для того, чтобы обеспечить финансирование подготовки в зимнему сезону, в этом году должны как минимум две проблемы решить – это повышение тарифов и возврат достаточно больших долгов, которые накопились у этих предприятий. У них нет ресурсов, нет возможности накапливать топливо, проводить ремонт. А энергетическое оборудование сложное, нужно заранее заказывать, нужно обеспечить ремонт, у нас короткий период. В этой связи, я думаю, повышение тарифов тоже в ближайшее время произойдет. Сейчас мы начнем, скорее всего, с энергопроизводящих организаций – это ТЭЦ и ГРЭС, так как это надежность энергоснабжения, теплоснабжения", – добавил министр.



По его словам, соответствующие заявки власти будут рассматривать и в ближайшее время пойдут на повышение тарифов.



"Это тоже будет плавный рост, как только мы получим заявки и вы увидите объявление, уже будет понятно по уровню повышения. Для каждого предприятия это разное будет: там, где больше износ, понятно, там требуется больше средств. Где меньше, будет меньше рост тарифа. Мы будем держать это под контролем", – заверил Алмасадам Саткалиев.



На уточняющий вопрос журналистов, когда примерно казахстанцам ожидать роста тарифов на электроэнергию, он коротко ответил: "Это электрические и тепловые станции, и это будет в течение месяца".