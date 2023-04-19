Головкин - в десятке. Казахстанец попал в необычный рейтинг после боев с Канело

Казахстанец Геннадий Головкин вошел в топ-10 боксеров, получивших значительные гонорары после проигранных боев, передает Tengri Sport.



В рейтинге, составленном Mail Sport в сотрудничестве с Betsperts, казахстанец занимает 6-е место с 10 миллионами фунтов (5,5 миллиарда тенге) после двух проигранных боев Саулю Канело Альваресу.



По информации Allboxing.ru, помимо Головкина, в список вошли еще несколько известных боксеров.



10-е место: Джозеф Паркер – 6,7 миллиона фунтов за поражение от Энтони Джошуа в марте 2018 года.



8-9-е места: Калеб Плант и Сауль Канело Альварес, получившие в среднем по 8,3 миллиона фунтов за поражение. Плант проиграл Альваресу в ноябре 2021-го, а Альварес получил 5 миллионов за бой с Флойдом Мейвезером в 2013 году и примерно 12 миллионов за бой с Дмитрием Биволом в 2022 году.



7-е место: Мигель Котто – 9,6 миллиона фунтов в среднем за поражения в боях против Пакьяо и Мейвезера.



4-5-е места: Владимир Кличко – 10,8 миллиона фунтов за поражение от Энтони Джошуа в 2017 году и Энди Руис с той же суммой за поражение в реванше с Энтони Джошуа.



3-е место: Энтони Джошуа – 22 миллиона фунтов в среднем за поражения в боях против Александра Усика.



2-е место: Конор Макгрегор – 25 миллионов фунтов за поражение от Флойда Мейвзезера в своем дебютном бою на профессиональном ринге.



1-е место: Мэнни Пакьяо – 60 миллионов фунтов за поражения в боях с Хуаном Мануэлем Маркесом в 2012 году и с Флойдом Мейвезером в 2015 году.



"За четвертый бой с Маркесом Пакьяо получил 20 миллионов и за бой с Мейвезером – 100 миллионов, что и позволило ему опередить всех в этом рейтинге с большим отрывом", – уточняется на сайте.



"Специалисты оценили гонорары профессиональных боксеров в проигранных ими больших боях, транслировавшихся по системе платных трансляций (PPV), и определили десятку тех, кто заработал на поражениях в таких боях больше всего", – сообщает источник.



Подсчитано миллиардное состояние Геннадия Головкина



Ранее было подсчитано финансовое состояние самого популярного профессионального боксера из Казахстана Геннадия Головкина.



Добавим, что за свою профессиональную карьеру Головкин одержал 42 победы, 37 из которых - досрочно. Также в послужном списке казахстанца 2 поражения и ничья.



В 2022 году Геннадий провел 2 боя. В апреле досрочно выиграл у японца Риоты Мураты, а в сентябре по очкам уступил Саулю Канело Альваресу из Мексики. В 2023 году Головкин не боксировал.