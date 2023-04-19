Грибников и сборщиков диких ягод обяжут платить налоги

Сбор грибов, ягод и лекарственных растений станет платным в Казахстане, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Комитет государственных доходов Минфина.



В комитете сообщили, что с 1 января 2024 года в соответствии с изменениями в налоговом законодательстве вводится плата за пользование лесными и растительными ресурсами. Ранее налоги взимали только за объекты, находящиеся на территории государственного лесного фонда и особо охраняемых природных территорий. Речь идет о лекарственных растениях, дикорастущих плодах, орехах, грибах и ягодах. Со следующего года в объекты налогообложения включены также и дикорастущие виды растений, собираемые вне данной территории.



Платежи за сбор растений для фармацевтических, продовольственных и технических нужд, растущих за пределами государственной земли, будут рассматривать как плату за пользование растительными ресурсами. Ставку и размер платы будут устанавливать маслихаты областей и городов.



"Право пользования растительными ресурсами в порядке специального пользования растительным миром предоставляется при условии внесения платы и направления уведомления о заготовке (сборе) дикорастущих растений. Лица, осуществляющие заготовку дикорастущих видов растений, уплачивают в бюджет по месту заготовки ежеквартально равными долями от годовой суммы платы в срок не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом. Налоговая отчетность по плате не предоставляется", - говорится в сообщении.