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Военную форму на 88 миллионов украли и продали на барахолке Алматы

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 07:52
Военную форму на 88 миллионов украли и продали на барахолке Алматы
Фото из открытых источников
Суд вынес приговор в отношении военнослужащих, которые совершили крупное хищение со складов десантной части в Алматы, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Военный суд Алматинского гарнизона рассмотрел дело в отношении сразу 16 подсудимых, являющихся военнослужащими в званиях офицеров и сержантов, а также одного сотрудника военной прокуратуры. Только приговор по этому делу занял почти 200 страниц, а само дело имеет более 70 томов. Подсудимых обвиняли в даче и получении взяток, невыявлении недостачи, мошенничестве, вымогательстве, а также хищениях из армейских складов в особо крупном размере.

Согласно материалам дела, два офицера, занимавшие руководящие посты в центре, отвечающем за материально-техническое обеспечение десантно-штурмовых войск, подполковники А. З. и Д. И., с 2019 года неоднократно получали взятки от представителей воинской части 29219, расположенной в Алматы. За взятки они обеспечивали прикрытие недостачи товарно-материальных ценностей на складах части. Офицеры, используя различные ухищрения и договариваясь с работниками складов, уменьшали или не выявляли недостачу. В свою очередь начальники складов выплачивали офицерам взятки, чтобы скрыть недостачи. Подстрекал их к этому командир части полковник А. Б. Помимо этого, командир части также присвоил 5 миллионов тенге, которые собрал с подчиненных якобы для выплаты взяток проверяющим.

Помимо коррупции, следственные органы также уличили обвиняемых в организации хищения 5829 единиц военного имущества: по 1400 от каждого из пяти наименований летних и зимних камуфляжных комплектов одежды, летних и зимних берцев, а также рабочей формы. Балансовая стоимость похищенной экипировки и одежды составила более 88 миллионов тенге. Одежду продали на рынке "Мизам" в Алматы по заниженной стоимости за 25,4 миллиона тенге.

Суд постановил признать семь сержантов и офицеров, проходивших в деле как пособники правонарушений, а также по статьям "Присвоение или растрата вверенного чужого имущества" и "Дача взятки", невиновными за отсутствием в их действиях состава уголовного правонарушения.

Одного из главных фигурантов дела - сотрудника военной прокуратуры, подполковника юстиции - также признали невиновным в получении взяток за невыявление недостачи и пособничестве в растрате и хищении за недоказанностью в его действиях состава уголовных правонарушений. По тому же мотиву были прекращены дела в отношении еще двух офицеров части.

При этом суд признал виновным в мошенничестве (статья 190), превышении власти или служебных полномочий (статья 451), подстрекательстве к даче взятки (367), а также к организации хищения чужого имущества в особо крупном размере (пункт 2 части 4 статьи 189 УК) начальника воинской части полковника А. Б. Ему назначили наказание в виде восьми лет лишения свободы без конфискации имущества с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.

Инспектора управления тылового обеспечения Управления командующего десантно-штурмовыми войсками подполковника Д. И. также признали виновным в получении взятки в крупном размере за действия (бездействие) в пользу взяткодателей за факт невыявления недостачи (часть 3 статьи 366 УК), а также организации хищения группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере (часть 4 статья 189 УК). Ему назначили наказание в виде восьми лет лишения свободы без конфискации имущества с отбыванием наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Также за организацию хищения и взятки осудили старшего офицера (инспектора) управления тылового обеспечения Управления командующего десантно-штурмовыми войсками подполковника А. З. и назначили ему наказание в виде восьми лет лишения свободы без конфискации имущества.

Двух начальников складов воинской части 29219 Н. У. и Д. Б. признали виновными в покушении на дачу взятки (последнего также в даче взятки) и пособничестве в хищении и приговорили к семи годам ограничения свободы с привлечением к принудительному труду на 100 часов ежегодно на весь срок отбывания наказания.

Другого начальника склада Т. Т. признали виновным только в хищении чужого имущества и приговорили к семи годам ограничения свободы с принудительными работами по 100 часов каждый год.

Со всех осужденных должны взыскать материальный ущерб государству - 88 миллионов тенге, по 14 миллионов тенге с каждого.


Источник: Tengrinews.kz
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