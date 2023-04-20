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Казахстанский певец Jah Khalib отреагировал на призывы отменить его концерты в России

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 08:07
Казахстанский певец Jah Khalib отреагировал на призывы отменить его концерты в России
© instagram/jahkhalib
Казахстанский рэпер Jah Khalib на своей странице в Instagram прокомментировал ситуацию вокруг призывов отменить концерты певца в России из-за его позиции по Украине, передает Tengrinews.kz.

Ранее с призывами отменить концерты Jah Khalib в России выступили депутаты Госдумы Яна Лантратова и Виталий Милонов за "открытую поддержку вооруженных сил Украины".

"Рэпер выложил сториз, что прибыл в Киев и перемещается из "укрытия в укрытие", а украинцев не просто любит, а восхищается ими. Деньги при этом он стремится зарабатывать в России. Непоследователен", - заявила Лантратова.

"Все, что вы читали в последнюю пару дней, - ложь. Моя сториз, вокруг которой весь этот информационный ажиотаж, была опубликована более года назад. Это сториз благодарности простым людям из Украины, которые в трудную минуту помогли эвакуировать меня и мою супругу, находившуюся на восьмом месяце беременности, из бомбоубежища и благополучно добраться до Казахстана. Вследствии чего у меня, хвала Всевышнему, родилась здоровая дочь, с которой мы уже год проживаем в родном Алматы.

Почти вся моя команда - граждане России и проживают в России. Большая часть моих слушателей проживает в России. Я всегда прилетаю в Россию с добрыми намерениями, с удовольствием даю концерты, интервью и выступаю на радио, что явно демонстрирует мое хорошее отношение ко всем народам России", - написал музыкант.

По информации агентства REGNUM, концерт Jah Khalib, который должен состояться 23 апреля в Crocus City Hall в Москве, уже отменили.



Источник: Tengrinews.kz
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