Казахстанский певец Jah Khalib отреагировал на призывы отменить его концерты в России

Казахстанский рэпер Jah Khalib на своей странице в Instagram прокомментировал ситуацию вокруг призывов отменить концерты певца в России из-за его позиции по Украине, передает Tengrinews.kz.Ранее с призывами отменить концерты Jah Khalib в России выступили депутаты Госдумы Яна Лантратова и Виталий Милонов за "открытую поддержку вооруженных сил Украины"."Рэпер выложил сториз, что прибыл в Киев и перемещается из "укрытия в укрытие", а украинцев не просто любит, а восхищается ими. Деньги при этом он стремится зарабатывать в России. Непоследователен", - заявила Лантратова."Все, что вы читали в последнюю пару дней, - ложь. Моя сториз, вокруг которой весь этот информационный ажиотаж, была опубликована более года назад. Это сториз благодарности простым людям из Украины, которые в трудную минуту помогли эвакуировать меня и мою супругу, находившуюся на восьмом месяце беременности, из бомбоубежища и благополучно добраться до Казахстана. Вследствии чего у меня, хвала Всевышнему, родилась здоровая дочь, с которой мы уже год проживаем в родном Алматы.Почти вся моя команда - граждане России и проживают в России. Большая часть моих слушателей проживает в России. Я всегда прилетаю в Россию с добрыми намерениями, с удовольствием даю концерты, интервью и выступаю на радио, что явно демонстрирует мое хорошее отношение ко всем народам России", - написал музыкант.По информации агентства REGNUM, концерт Jah Khalib, который должен состояться 23 апреля в Crocus City Hall в Москве, уже отменили.